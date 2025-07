O que dizem os pré-candidatos à presidência do Grêmio após a compra dos direitos de gestão da Arena

Direitos de gestão da Arena foram adquiridos por Marcelo Marques. Omar Freitas / Agencia RBS

O anúncio da compra dos direitos de gestão da Arena, feito na noite da última sexta-feira (11) pelo pré-candidato Marcelo Marques, mexeu com o tabuleiro da política do Grêmio.

A política do clube teve novos capítulos confirmados na manhã deste sábado (12). O primeiro foi a desistência do pré-candidato Paulo Caleffi. O ex-vice de futebol alegou que optou pela saída para proteger a família, devido ao contexto "bélico" que está a pré-eleição.

Após contato de Zero Hora, Gladimir Chiele também indicou que fará esse movimento. O pré-candidato informou que aguardará a conclusão dos trâmites para a cessão do estádio ao Grêmio para a retirada da sua intenção de concorrer.

Ele afirmou que “apoiará quem resolveu esse problema histórico” do Grêmio. E que a partir da consolidação do negócio será uma tendência natural a retirada da candidatura à presidente. Chiele ressaltou, no entanto, que continua o projeto para a formação do Conselho Deliberativo:

— Precisamos de um Conselho democrático e com a participação de todos os movimentos, evitando a unanimidade.

Denis Abrahão afirmou que não retira neste momento sua pré-candidatura, mas que seu foco é na renovação do Conselho Deliberativo:

— Tem que ter qualidade no Conselho. Meu fazer uma renovação. Converso com o Marcelo (Marques) e conversarei novamente após a eleição que renovará o Conselho Deliberativo. Marcelo foi soberbo, um empresário do calibre dele não falaria essas coisas em vão. A conquista dele é brilhante e deixa os gremistas em festa. Vamos decidir sempre pelo melhor para o Grêmio.

Sérgio Canozzi também confirmou que continuará no pleito:

— Seguimos firmes e fortes.

Conselho Deliberativo

A eventual desistência dos demais candidatos não altera o rito das eleições no Grêmio. O primeiro passo será o pleito para a renovação de parte dos nomes do Conselho Deliberativo. Após a homologação deste processo, com a nova composição do plenário, ocorrerá a escolha do presidente para os próximos três anos.