O provável time do Grêmio contra o Vasco

O técnico Mano Menezes busca recuperar a equipe no campeonato de pontos corridos. Para isso, poderá contar com os retornos de Kike Olivera e Braithwaite , ambos recuperados de problemas físicos.

Por outro lado, Monsalve teve luxação no ombro e será desfalque da equipe gremista no Rio de Janeiro.

O Tricolor vem de duas derrotas. Primeiro, foi goleado pelo Cruzeiro por 4 a 1, no Campeonato Brasileiro. Depois, foi derrotado pelo Alianza Lima, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana, por 2 a 0 .

