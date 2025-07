O provável time do Grêmio contra o São José

Técnico Mano Menezes terá desfalques para o confronto contra o São José. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio terá o seu primeiro desafio desde a parada para o Mundial de Clubes nesta terça-feira (8). Às 19h, o Tricolor encara o São José, na Arena, pela Recopa Gaúcha 2025. O torneio reúne o campeão gaúcho e o vencedor da Copa FGF de 2024.

Para o duelo, o técnico Mano Menezes já sabe que não terá Cuéllar e Braithwaite. Enquanto o primeiro necessita de um maior tempo de preparação para retornar aos jogos, o segundo se recupera de um desconforto no tornozelo direito. Alex Santana e Arezo devem ser os substitutos.

O Grêmio ainda conta com outras alterações. Dodi, suspenso, e Marlon, por questões contratuais, não enfrentarão o Cruzeiro, no domingo (13). Sendo assim, Lucas Esteves e Alex Santana serão utilizados contra o São José para ganhar ritmo e estarem com maior entrosamento para o confronto contra os mineiros.

No ataque, Cristian Olivera, que apresentou queimaduras no pé, também é desfalque. Além dele, João Pedro, que passou por cirurgia no tornozelo, no fim de maio, dá lugar a Gustavo Martins.

Um provável time do Grêmio tem: Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Alex Santana, Villasanti e Cristaldo; Alysson, Amuzu e Arezo.