O prazo traçado pelo Grêmio para as estreias de Carlos Vinícius e Balbuena

O Grêmio projeta contar Carlos Vinícius e Balbuena em breve. O centroavante deve fazer sua estreia sábado (2), às 21h, no Maracanã, contra o Fluminense. O zagueiro também pode ser aproveitado contra a equipe carioca, mas depende da evolução nos trabalhos físicos desta semana. O compromisso seguinte do Tricolor será no dia 10 de agosto, contra o Sport, na Arena.