O prazo para o Al Rayyan responder à proposta do Grêmio por Roger Guedes

Roger Guedes sinalizou que pode reduzir salários para atuar no Grêmio. Roger Guedes / Al Rayyan,Divulgação

A negociação do Grêmio para contratar Roger Guedes foi aberta com a formalização da proposta ao Al Rayyan, do Catar. O Tricolor aguarda uma resposta formal nos próximos dias sobre a oferta. Há expectativa de retorno ainda neste final de semana.

A formalização do interesse foi realizada na última quinta-feira (24) com a preparação do modelo do negócio. Um empréstimo por seis meses com obrigação de compra para janeiro de 2026 por 10 milhões de euros — cerca de R$ 65 milhões.

Oração

Os envolvidos nas conversas colocam o prazo de resposta até o final de semana por um motivo peculiar. No Catar, a sexta-feira é tratado como um dia sagrado de oração no Islamismo. Desta forma, não há costume de grande movimentação nos clubes. O Al Rayaan está analisando o tema e deverá somente a partir do sábado (26) avançar nas conversas se aceita as condições apresentadas.

Sinalização positiva

O Grêmio mantém cautela na condução da investida, mas o próprio jogador já sinalizou nos bastidores o desejo em vestir a camisa do clube por causa do seu vínculo afetivo. O salário do meia-atacante, em caso de acerto, seria reduzido para menos da metade.