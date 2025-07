O planejamento do Grêmio para o jogo-treino contra o Aimoré

Técnico Mano Menezes poderá fazer observações antes da retomada do Brasileirão. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio terá, nesta quarta-feira (2), o primeiro teste antes da retomada após o Mundial de Clubes. O jogo-treino diante do Aimoré, no CT Luiz Carvalho, servirá para que os atletas possam aprimorar a parte física antes da sequência prevista para o segundo semestre.

A intenção neste jogo-treino será dar ritmo ao elenco. A última vez em que o time esteve em campo foi no dia 12 de junho, no empate em 1 a 1, com o Corinthians, na Arena.

O planejamento prevê a utilização de todos os jogadores que estarão à disposição. Com isso, nomes que estão voltando do departamento médico deverão ganhar minutos, casos de Igor Serrote, Edenilson e Monsalve. Além do caso de Cuéllar, que vinha realizando trabalhos específicos para corrigir uma defasagem física.

A atividade desta quarta-feira, às 14h30min, deverá ter quatro tempos de 25 a 30 minutos.

Disputa da Recopa Gaúcha

Se o jogo-treino servirá muito mais para dar ritmo de jogo, o compromisso da próxima semana será uma partida oficial. O duelo contra o São José, marcado para o dia 8, valerá a conquista da Recopa Gaúcha, na Arena.

Neste cenário, será a oportunidade para que o técnico Mano Menezes possa avaliar questões técnicas e táticas antes do jogo contra o Cruzeiro, na retomada do Brasileirão, no dia 13 de julho, no Mineirão.

Até lá, Mano Menezes também poderá ter os retornos de João Lucas e Aravena. O lateral-direito ainda se recupera de uma lesão muscular Grau 2 sofrida no dia 15 de maio. O chileno sofreu uma lesão muscular durante o último período de data Fifa, e está em processo final de recuperação.

Dois nomes ainda seguirão de fora: Rodrigo Ely e João Pedro. O zagueiro precisou passar por um novo procedimento no joelho. Ele se recupera de uma ruptura de ligamento cruzado, e só deve retornar aos gramados em 2026.

O lateral, por sua vez, está em fase de recuperação de uma fratura no maléolo medial do tornozelo esquerdo. A lesão ocorreu no final do mês de maio, na partida contra o Bahia, pelo Brasileirão. Mesmo sem um prazo estipulado pelo departamento médico do Grêmio, seu retorno deverá ocorrer em até quatro meses.

Sequência em julho

Depois de um mês sem jogos, julho terá uma sequência de seis jogos por três competições diferentes para o Grêmio. Nesta relação, está prevista a disputa dos playoffs da Sul-Americana, contra o Alianza Lima. Por conta disso, os compromissos contra Fortaleza e Botafogo, previstos para a 14ª e 16ª rodadas do Brasileirão nestas datas, foram adiados. Ainda não há data definida para estas partidas.

8/7, às 19h30min — São José — Recopa Gaúcha (C)

13/7, às 20h30min — Cruzeiro — Brasileirão (F)

16/7, às 21h30min — Alianza Lima — Sul-Americana (F)

19/7, às 17h30min — Vasco — Brasileirão (F)

23/7, às 21h30min — Alianza Lima — Sul-Americana (C)

26/7, às 21h — Palmeiras — Brasileirão (F)