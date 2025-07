O novo prazo para o retorno de Cuéllar ao time do Grêmio

Cuéllar tem apenas duas participações pelo Grêmio na Série A do Brasileirão. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Ao que tudo indica, não deverá ser contra o Cruzeiro o retorno de Cuéllar ao time do Grêmio. O colombiano ainda segue a programação estabelecida pela comissão técnica visando um melhor condicionamento físico e, ainda sem as melhores condições, deverá ficar mais 20 dias sem atuar.

Caso esse prazo seja confirmado, Cuéllar só voltará a atuar pelo Grêmio no mês de agosto. Apesar de estar participando dos treinamentos com bola no CT Luiz Carvalho, o atleta ainda não apresenta as condições ideais para uma retomada aos jogos. Importante destacar que ele não tem nenhuma lesão constatada.

Agora, com esse novo prazo estabelecido, o jogador ganha ainda mais tempo para ficar à disposição de Mano Menezes para as disputas da Sul-Americana e do Brasileirão. Durante o período de intertemporada, Cuéllar chegou a ser escalado para o jogo-treino diante do Aimoré. Foram aproximadamente 30 minutos com um bom nível em campo.

Cuéllar tem apenas duas participações pelo Grêmio na Série A do Brasileirão. O volante foi utilizado apenas nos confrontos diante do Vitória (6ª rodada) e do Santos (7ª rodada). O Tricolor ainda era treinado pelo argentino Gustavo Quinteros nestas partidas.