O "jogador incontestável" que Marcelo Marques quer contratar para o Grêmio

Roger Guedes deixou o Corinthians em 2023. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

A promessa de Marcelo Marques em trazer um “jogador incontestável” para o Grêmio, já em 2025, na gestão Alberto Guerra, começa a sair do papel. O nome tratado nos bastidores pelo pré-candidato à presidência já foi definido e o debate pelo modelo de negociação já foi aberto. Falta o "ok" do Tricolor para avançar pela contratação de Roger Guedes junto com o Al Rayyan do Catar.

Reuniões já foram realizadas com o estafe do meia-atacante e também com os asiáticos. A sinalização é de que a transferência seria aceita com o pagamento de 10 milhões de euros (R$ 65 milhões). A quantia, se confirmada, seria a maior da história gremista. Basicamente, conforme envolvidos nas tratativas, falta o carimbo da direção gremista para a proposta ser enviada de forma oficial.

O assunto foi apresentado nos últimos dias ao presidente Alberto Guerra. Porém, o clube analisa, pois há receio sobre como seria realizada a compra, já que o Grêmio não tem os recursos necessários para bancar a compra e nem arcar com os elevados salários do jogador.

Nos bastidores, conforme apurou Zero Hora, o empresário Marcelo Marques indicou que faz o investimento como empréstimo, sem pagamento de juros, apenas correção monetária, ou até mesmo como “doação”, assim como fez com a compra da dívida da Arena e da gestão do estádio. Ele aceita bancar com parte dos eventuais salários do jogador de 28 anos para vestir a camisa da equipe.

Sonho de infância

Roger Guedes é gremista e natural de Ibirubá, no interior gaúcho. Ele chegou a passar pela base, mas não foi aproveitado. Os vencimentos atuais se aproximam de cerca de R$5 milhões, mas ele já teria sinalizado aceitar reduzir drasticamente para realizar o sonho de infância.

O Grêmio debate internamente o tema de como poderia operacionalizar o assunto, já que precisa indicar dentro do orçamento o investimento e uma eventual doação ou empréstimo deveria ser bem descrita para evitar problemas financeiros. A janela de transferência está aberta até 2 de setembro, mas aguarda-se uma resolução em breve da questão.

