O jogador do Grêmio com quem Roger Guedes já conversou sobre possível chegada

Roger Guedes deixou o Corinthians em 2023. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

Roger Guedes é o "incontestável" que Marcelo Marques deseja ajudar o Grêmio a contratar. Tanto é que o meia-atacante já conversou com um atleta do atual elenco gremista sobre uma possível chegada ao Tricolor.

A reportagem de Zero Hora apurou que Roger Guedes fez contatos com o lateral Marlon. Nas conversas, pediu informações sobre o ambiente do clube, questões do dia-a-dia e ouviu boas referências do atleta tricolor.

Os dois são amigos e mantém uma relação desde quando atuaram juntos no Criciúma, em 2015. Os catarinenses também tinham o volante Dodi no elenco daquela temporada.

Os empresários Marcelo Marques e Celso Rigo estão dispostos a fazer o aporte de 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) para contratar o atleta junto ao clube do Catar. O presidente Alberto Guerra também já entrou no circuito de conversas com o estafe do jogador.

Guedes recebe um salário de R$ 5 milhões mensais no Al-Rayyan, mas demonstrou interesse de reduzir os vencimentos para atuar no Tricolor. Os investidores auxiliarão o clube no pagamento dos salários.