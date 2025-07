O gol anulado do Vasco contra o Grêmio: confira a análise da arbitragem 

Kannemann reclamou que teria sido derrubado na área. THIAGO RIBEIRO / AGIF/Estadão Conteúdo

Um lance, três possíveis infrações. Assim foi o gol do Vasco contra o Grêmio que acabou anulado pelo árbitro Felipe Fernandes, neste sábado (19), em São Januário.

Aos 34 do primeiro tempo, Piton cobrou a falta na área e Alex Santana afastou mal. A bola sobrou para Lucas Freitas, rebateu e foi parar nos pés de Hugo Moura, que chutou no canto esquerdo do gol.

No meio disso, os jogadores do Vasco pediram pênalti por possível toque na mão de Alex Santana. Também, Kannemann reclamou por ter recebido uma carga nas costas do zagueiro João Victor, pedindo a falta.

Mas, no final das contas, a infração assinalada no gol dos cariocas foi um impedimento de Vegetti no momento da cobrança da falta. Sinalizado pelo VAR, o árbitro foi ao vídeo analisar se o atacante estava envolvido no lance, o que se confirmou. Ao total, foram seis minutos de paralisação.

O comentarista de arbitragem Saimon Bianchini explica a decisão do árbitro:

— As linhas foram traçadas e existe o impedimento. O árbitro vai interpretar se há ação, se há interferência dele. Mas o jogador está impedido na hora que a bola é cruzada para a área. Por isso ele vai tomar essa decisão, se ele participa ativamente puxando a atenção da marcação. Para mim sim, ele interfere puxando o sistema de marcação do Grêmio nesse começo de jogador.

Sobre a reclamação do zagueiro gremista, Saimon diz que não houve a infração:

— Kannemann se atirou. Não foi infração nele. Não foi falta no Kannemann. Ele cai para trás e nisso encontra o jogador do Vasco. É um choque normal, ele não foi agarrado.

