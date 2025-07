"O árbitro deixa o jogo tenso": confira a análise de arbitragem de Vasco 1x1 Grêmio

Partida ocorreu no São Januário peça 15ª rodada do Brasileirão. Alexandre Durão / Grêmio FBPA/Divulgação

Grêmio e Vasco empataram em 1 a 1 neste sábado (19), em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileirão. A partida teve várias intervenções do árbitro, que distribuiu cartões amarelo e assinalou a anulação de um gol marcado pela equipe carioca.

— O árbitro deixa o jogo tenso. É um árbitro confuso, gosta do papo, gosta de aparecer, aplicar muitos cartões. É o Felipe Fernandes de Lima, árbitro mineiro que, mesmo que seja muito prestigiado pela CBF, não tem tamanho para isso — opinou o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha Saimon Bianchini.

Ao total, foram cinco jogadores amarelados, além do técnico Fernando Diniz. O treinador reclamou após o árbitro não dar a vantagem ao Vasco em um lance que deixaria o jogador do Vasco na cara do gol.

Confira a análise na íntegra:

Gol do Vasco anulado

A ocorrência mais delicada da partida foi na metade do primeiro tempo. O lance truncado, que culminou no gol que abriu o placar para o time de Fernando Diniz, teve jogadores do Vasco reclamando um pênalti e Kannemann alegando que havia sofrido uma falta.

No entanto, o que anulou o gol foi um impedimento de Vegetti, centroavante vascaíno. Para Saimon, o árbitro Felipe Fernandes teve a conduta certa na decisão do lance:

— É um árbitro que marca faltas de forma incorreta, mas ele acertou, querendo ou não, no principal lance da partida, com o auxílio do árbitro de vídeo, que chamou ele no monitor para detectar e interpretar o impedimento do Vasco na origem da jogada.