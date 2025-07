Números mostram que problemas defensivos do Grêmio foram além de atuação de Serrote

Serrote foi batido no lance dos dois gols do Alianza Lima em noite de dificuldade defensiva do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

A esperada melhora do Grêmio depois da parada para a disputa da Copa do Mundo de Clubes não apareceu em Lima. Após ter sido goleado pelo Cruzeiro, no domingo (13), pelo Brasileirão, o Tricolor levou 2 a 0 do Alianza Lima na ida do playoff e ficou em situação difícil na Copa Sul-Americana. A nova partida com problemas defensivos é refletida nos números, que mostram que as falhas apareceram em diferentes setores e não apenas na atuação do jovem lateral Igor Serrote.

Após o jogo, Mano Menezes avaliou que o Grêmio teve um bom desempenho defensivo apenas com falhas no setor direito, se referindo ao lateral Serrote, que foi batido pelo ponta Eryc Castillo nos dois gols peruanos.

— Eu acho que tirando o nosso lado direito defensivo, de um modo geral, a gente teve uma boa postura defensiva. Tanto que a equipe foi atacada e proporcionou um enfrentamento, eu acho, bem forte em termos defensivos — declarou.

Os números, porém, mostram que o Grêmio teve seu pior desempenho defensivo na temporada ao chegar ao recorde de 23 finalizações sofridas em Lima. Antes disso, o jogo no qual um adversário mais havia finalizado contra o Grêmio tinha sido o Atlético-MG, na primeira rodada do Brasileirão. Naquela partida vencida pelo Tricolor por 2 a 1 com grande atuação de Volpi na Arena, o Galo finalizou 22 vezes contra o gol gremista.

Esses dados não aconteceram por ser uma característica do Alianza Lima de finalizar muito. O time treinador por Néstor Gorosito tem média de 15,8 chutes por partida no Campeonato Peruano. Na temporada, o time só finalizou mais do que as 23 vezes contra o Grêmio em duas oportunidades. Diante de UTC e Ayacucho, pelo Peruano, o time atingiu a marca de 24 chutes a gol.

Problemas pelos dois lados

Apesar de Mano apontar que o problema defensivo do Grêmio esteve restrito ao lado direito, os números do jogo mostram que houve equilíbrio nas ações ofensivas do Alianza Lima. Das 23 finalizações peruanas, nove foram em bolas paradas. As 14 finalizações com bola rolando foram divididas em nove pelo setor direito da defesa do Grêmio e cinco pelo lado esquerdo. Sendo que dessas nove, três foram no lance do primeiro gol. Ou seja, na prática houve uma diferença pequena -sete a cinco - que mostra que o Tricolor cedeu oportunidades de forma parecida pelos dois lados da defesa.

Somando o jogo contra o Cruzeiro, o Grêmio sofreu 40 finalizações em apenas 180 minutos jogados. Nem mesmo a medida de Mano Menezes de sacar o meia Cristaldo e colocar o volante Edenilson no meio-campo surtiu efeito. O jogo em Lima mostrou que é mais necessário organização do que um número maior de volantes para se defender bem.