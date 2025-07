“Não é uma posição que estamos olhando no mercado”, diz vice de futebol do Grêmio sobre possível investida em Grohe

Goleiro formado no Tricolor se despediu do Al-Kholood nesta semana. @alkholoodclub / Instagram / Reprodução

Em entrevista exclusiva à Rádio Gaúcha, Alexandre Rossato, vice de futebol do Grêmio, respondeu sobre a possibilidade de um movimento por parte do clube em repatriar o goleiro Marcelo Grohe. O atleta ficou livre no mercado mercado após o término de seu vínculo com o Al-Kholood, da Arábia Saudita.

— Não é uma posição que estamos olhando no mercado, né. Salvo se houver algum tipo de movimentação em relação a essa posição — declarou o dirigente gremista, na noite desta sexta-feira, no Rio de Janeiro.

Ainda, na resposta, Rossato apontou o fato de que o clube está satisfeito com as opções que dispõe atualmente. Neste momento, Volpi é titular da posição e Gabriel Grando seu reserva imediato. Na hierarquia, Thiago Beltrame é o terceiro.

— Essa posição está completa. A gente está satisfeito com os três atletas que a gente tem na posição — completou.

Pela identificação com o Grêmio, o nome de Marcelo Grohe já esteve ligado a uma possível volta ao Rio Grande do Sul em outras oportunidades. Desde a saída do Grêmio, em 2019, o atleta permaneceu no futebol da Arábia Saudita.

Após o anúncio do término de seu contrato, Grohe já recebeu investida de outro clube brasileiro. O Fortaleza fez uma proposta para ter o atleta de 38 anos, conforme trouxe o colunista Eduardo Gabardo.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.