"Não depende de mim", diz Arezo sobre permanência no Grêmio

Arezo fez mistério sobre o seu futuro no clube. Duda Fortes / Agencia RBS

Matías Arezo ergueu nesta terça-feira (8) sua primeira taça como atleta do Grêmio. A conquista veio diante da vitória por 2 a 0 sobre o São José na decisão da Recopa Gaúcha, e pode ser a única do atleta com a camisa tricolor.

Nos últimos dias, seu nome tem sido bastante vinculado com o Peñarol. Inclusive, o presidente do clube uruguaio demonstrou confiança em sua contratação.

Durante a celebração, o atleta foi questionado pela reportagem da Rádio Gaúcha sobre sua permanência no Grêmio.

— É uma incógnita. Estamos aqui concentrados no que está acontecendo. Por agora não há novidade — afirmou, e completou:

— Não depende de mim. Eu pertenço aqui (ao clube), não depende de mim. Aqui é o clube que me contratou, estou feliz aqui.

Investida recusada

Conforme apurado por Zero Hora, o Grêmio recusou a investida do Peñarol. Decisão esta que foi comunicada ao atleta.

O clube entende que ele foi um alto investimento no ano passado e não pretende fazer nova investida no mercado por atletas da sua posição.

Em sua entrevista coletiva, Mano Menezes também falou sobre a situação do jogador. O treinador gremista disse seguir contanto com o jogador e revelou ter tido uma conversa franca com o centroavante:

— Precisa-se estabelecer uma relação de transparência, que é o que o Grêmio fez com o Arezo, e é o que vai nortear qualquer tipo de relação. O jogador está muito bem empenhado no dia a dia de fazer a sua parte como profissional. Essa é a parte que me interessa. A partir do momento que eu não enxergar isso nele, vou ser o primeiro a dizer, isso aqui não serve, mas não é esse o caso.

Apesar da incerteza sobre seu futuro, Arezo, que sofreu o pênalti desperdiçado por Cristaldo, destacou a importância da conquista da noite desta terça:

— Todo título, obviamente, tem sua cota de felicidade. É muito importante também ganhar este tipo de partida para começar da melhor forma o que resta da temporada.