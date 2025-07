Na mira do Grêmio, Roger Guedes tem números impressionantes no Catar; confira

Roger Guedes tem média próxima a um gol por jogo no Catar. Al Rayyan / Divulgação

Após a compra da gestão da Arena, o pré-candidato à presidência do Grêmio Marcelo Marques pode colaborar com o Tricolor em nova negociação. Ao lado do também empresário Celso Rigo, estuda ajudar a fazer a contratação de um "jogador incontestável".

Segundo o colunista de GZH, Eduardo Gabardo, o atleta seria Roger Guedes, atualmente no Al Rayyan, do Catar. Natural de Ibirubá, o jogador tem 28 anos e chegou a passar pela base do Grêmio, mas não foi aproveitado.

No Brasil, Roger Guedes defendeu Criciúma, Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians. Antes de chegar ao Timão, esteve na China por três temporadas. Em 2023, o Al Rayyan pagou US$ 10 milhões para tirá-lo do clube paulista.

Os números no Catar

No Catar, o atacante acumula bons números que o colocam como o principal jogador do time. Na primeira temporada, 2023/2024, Roger Guedes marcou 23 gols e deu cinco assistências em 26 jogos, conforme o site oGol. O clube foi vice-campeão nacional.

Na temporada seguinte, o atacante melhorou os números e chegou a 31 gols e três assistências em 39 jogos. Ele ainda foi premiado como o artilheiro da Liga do Catar, com 21 gols. No campeonato, o Al Rayyan terminou na quinta posição.

Boa média de gols

No clube, Roger Guedes tem a companhia do ex-Corinthians Gabriel Pereira e do ex-Botafogo Gregore, recém contratado. Desde o início de 2025, o time é treinado pelo português Artur Jorge, campeão brasileiro e da Libertadores com o Glorioso, em 2024.