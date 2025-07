Multa de R$ 384 milhões, gatilhos e vínculo longo; entenda como funciona o contrato de Alysson com o Grêmio

Uma das boas notícias do Grêmio na vitória sobre o São José, na decisão da Recopa Gaúcha, envolveu a afirmação do jovem Alysson. Internamente, o atacante é considerado um extraclasse e, por conta disso, tem multa rescisória milionária, gatilhos para aumento salarial e um contrato até dezembro de 2028.

A multa rescisória estipulada em contrato é de 60 milhões de euros (R$ 384 milhões) para clubes do exterior. Mesmo tendo um contrato considerado longo, essa multa protege o Tricolor de investidas que podem ocorrer com a abertura da janela de transferências.

"Títulos com o Grêmio"

Gatilho de produtividade

Primeiro gol como profissional

Na vitória sobre o São José, pelo placar de 2 a 0, Alysson marcou seu primeiro gol como profissional do Grêmio, conquistou seu primeiro título e foi titular. O camisa 47 foi autor do gol que abriu a vantagem Tricolor na noite da última terça-feira (8). A expectativa é de que ele seja mantido no time titular que joga contra o Cruzeiro, domingo (13), na retomada do Brasileirão.