“Meu corpo é minha ferramenta”, diz Alysson sobre preparação no Grêmio e desinteresse em festas e bebidas

Alysson ganhou ainda mais moral com o torcedor após gol e assistência contra o São José. Duda Fortes / Agencia RBS

Cria da base gremista, Alysson Edward vem se afirmando no time tricolor e acredita que cuidar do corpo é importante para crescer sua carreira. Pelo que o atacante de 19 anos revelou em entrevista exclusiva a Zero Hora e Rádio Gaúcha, o torcedor do Grêmio não precisa se preocupar que ele cairá nos "excesso" da juventude.

Demonstrando a ciência de seu potencial e foco em viver sonhos em sua carreira, o jogador afirmou que não bebe cerveja e busca cuidar intensamente de seu corpo.

— Meu corpo é minha ferramenta. Pra falar que eu nunca saí pra uma festa. Pra uma balada, eu saí uma vez. Passei um calor do c*** lá dentro, já não gostei (risos). Em questão de bebidas (alcoólicas), eu não sei nem o gosto que tem, todo mundo ao meu redor sabe que eu nunca fui fã disso. Já me ofereceram, mas nunca tive a vontade de experimentar — disse.

— Meus pais bebem a cervejinha deles em casa, mas eu nunca tive vontade de pegar e beber, sair pra festa, sempre fui muito tranquilo — completou.

Em alta no Grêmio

Alysson subiu ao grupo principal neste ano, após destaque na base gremista. No último jogo antes da parada para o Mundial de Clubes, o jovem já havia deixado boa impressão, com velocidade e dribles, no 1 a 1 contra o Corinthians, na Arena.

No retorno aos gramados, na última terça-feira (8), contra o São José, no título da Recopa Gaúcha, ganhou ainda mais moral, com um gol — o seu primeiro — e uma assistência. A expectativa é de que ele seja mantido no time titular que joga contra o Cruzeiro, domingo (13), na retomada do Brasileirão.

Colaborou Léo Bender