Mensagem para Renato e acessório para o frio: os bastidores da entrevista de Paulo Caleffi ao "Sem Filtro"

Fazia poucos minutos que o Fluminense havia eliminado a Inter de Milão no Mundial de Clubes quando Paulo Caleffi, pré-candidato à presidência do Grêmio, ingressou no estúdio H da sede da RBS TV, no início da noite desta segunda-feira (30).

Antes de se sentar na confortável cadeira onde ficaria acomodado por uma hora e meia respondendo a questionamentos de seis entrevistadores, Renato Portaluppi foi o assunto.

Conhecido do treinador dos tempos em que foi vice de futebol gremista em 2023, quando o Tricolor conquistou o hexa do Gauchão, Caleffi revelou o que Renato encontraria no seu telefone nos Estados Unidos assim que o abrisse para conferir as mensagens.

— Já mandei mensagem para ele. Como ele tem sorte — brincou.

Acessório para o frio

Trajando roupas com as cores do Grêmio, tinha na mão uma boina, entregue para o seu assessor antes do início da entrevista. Acessório quase indispensável com a temperatura abaixo dos 10ºC em Porto Alegre.

— Costumo cortar o cabelo bem curtinho. Nessa época do ano, eu sofro — comentou.

Sorridente, Caleffi chegou cinco minutos antes do início da entrevista, realizada dentro do programa Sem Filtro. Na sua frente havia uma tela com teleprompter, dispositivo eletrônico que exibe um texto a ser lido. No caso, o que estava escrito não tinha relação alguma com a eleição gremista, mas com algum outro programa da grade da emissora.

— Isso vai ser um desafio para o meu déficit de atenção — contou, rindo.

Após o fim do programa, Caleffi concedeu entrevista à Rádio Gaúcha e às redes sociais de GZH. Antes de recolocar a boina e encarar o frio da noite porto-alegrense.

Série de entrevistas

Caleffi é o primeiro de cinco pré-candidatos à presidência do Grêmio a serem entrevistados pelo Grupo RBS. Além dele, Sérgio Canozzi, Gladimir Chiele, Denis Abrahão e Marcelo Marques responderão a perguntas, cada um em um dia diferente. A duração será de 90 minutos.

As entrevistas serão realizadas dentro do programa Sem Filtro, transmitido diariamente a partir das 19h, no YouTube de GZH.

Confira o calendário

Segunda, 30 de junho: Paulo Caleffi

Quarta, 2 de julho: Sérgio Canozzi

Quinta, 3 de julho: Gladimir Chiele

Sexta, 4 de julho: Denis Abrahão

Segunda, 7 de julho: Marcelo Marques