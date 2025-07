Meia do Grêmio tem confirmada luxação no ombro

Jogador deve ser preparado para o jogo da volta contra os peruanos, na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

Exames confirmaram a luxação no ombro direito de Monsalve. O meia foi avaliado pelo departamento médico do Grêmio e deve ficar de fora do jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão, agendado para este sábado (19).

O atleta sofreu a lesão na derrota para o Alianza Lima, no Peru, em uma disputa de bola com o zagueiro Zambrano, em que caiu de mal jeito no gramado. Apesar da dor, o camisa 11, que recém havia entrado na vaga de Edenilson, permaneceu em campo até o apito final.

O Tricolor ainda não divulgou a lista dos jogadores que viajarão na tarde desta sexta-feira (18) para o Rio de Janeiro, mas a tendência é que o colombiano permaneça em Porto Alegre. A ideia é tê-lo à disposição para o duelo da volta contra os peruanos, pelos playoffs da Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira (23).