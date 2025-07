"Me sentia como um pai que tinha um filho com amarras", diz ex-presidente do Grêmio sobre gestão da Arena; veja vídeo

Ex-presidente gremista (ao centro) participou do evento do anúncio oficial da doação da gestão da Arena de Marcelo Marques (à direita) para o Grêmio. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

Paulo Odone é um dos milhares de gremistas em êxtase pela compra da gestão da Arena pelo empresário Marcelo Marques. À frente do clube na inauguração do estádio e um dos idealizadores de sua construção, o ex-presidente do Grêmio celebrou o feito e salientou que gestões passadas do Tricolor foram responsáveis pelos "problemas" com a administração da casa gremista. Veja vídeo abaixo.

— Ele (Marcelo Marques) relatou que fez a compra como gremista apaixonado e que doa ao Grêmio esses valores. Fazendo isso, liquida com as amarras principais para que a Arena fosse totalmente do Grêmio. Isso me deixa contente, feliz mesmo. Eu me sentia como um pai que tinha um filho com amarras feitas, que não podia se desenvolver e, de repente, se vê livre dessas amarras e pode voar junto com os seus donos, que são os torcedores gremistas.

A fala ocorreu em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta terça-feira (15), horas depois de participar — convidado pelo clube — da cerimônia de anúncio oficial da doação da gestão da Arena de Marcelo Marques para o Grêmio.

Críticas

Presidente em cinco mandatos, Odone liderou o clube no período da construção da Arena. Contudo, desde a inauguração, em 2012, o clube e a Arena Porto-Alegrense, empresa formada para fazer a gestão, conviveram com desacordos contratuais e administrativos.

Sucessor de Odone em 2013, o presidente Fábio Koff causou espanto ao afirmar à época que, depois de discutir o contrato do novo estádio, "a Arena não era do Grêmio".

— A Arena sempre foi do Grêmio, porém, o uso e a administração dessa Arena estavam tolhidos pelos contratos feitos, aditivos feitos, depois que nós inauguramos, depois que eu deixei a presidência, em 2012, que criaram esse problema todo de gestão do estádio, de haver anteposição com a diretoria do Grêmio e vice-versa, e deixaram de realizar os sonhos que a gente tinha, os projetos que a gente tinha para a Arena do Grêmio — disse Odone.