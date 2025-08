Marlon comemora vitória contra o Fortaleza: "Nem toda fase ruim é para sempre"

Lateral atuou durante os 90 minutos. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio voltou a vencer no Brasileirão depois de quatro partidas. A vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, nesta terça-feira (29), na Arena, reanimou a torcida e deve servir de combustível para o time se fortalecer nas próximas rodadas.

Após a partida, o lateral-esquerdo Marlon enfatizou que a equipe vem trabalhando para mostrar melhora dentro do campo.

— A gente sabe que futebol é confiança, quando nos momentos ruins tu sabe suportar e continua trabalhando, uma hora as coisas acontecem — analisou e completou:

— Eu costumo dizer que nem toda fase boa é pra sempre e nem toda fase ruim é pra sempre. Então a gente procura perseverar sempre, trabalhar.

Confiança para seguir evoluindo

O lateral destacou que é difícil jogar contra o Fortaleza, por ser um time "que roda muito os jogadores" e que a vitória foi importante para elevar a confiança.

— A gente sabe que as coisas no Grêmio sempre são um pouco mais emotivas, pode-se dizer assim. Mas hoje foi um passinho. A gente tem que ter os pés no chão, (tem) muita coisa pra melhorar, a gente sabe também que é um campeonato muito longo. Essa vitória é boa pra dar confiança — afirmou o jogador.

O próximo compromisso do Grêmio é contra o Fluminense, no sábado (2), às 21h. O time comandado por Renato Portaluppi, que enfrenta o Inter nesta quarta-feira (30) pelas oitavas de final da Copa do Brasil, vem de uma sequência sem vitórias.

— É uma grande equipe, então a gente tem que ir lá pro Rio de Janeiro pra buscar subir mais um degrauzinho e conseguir mais pontos — concluiu o lateral.