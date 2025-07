Marcelo Marques se posiciona sobre SAF no Grêmio: "Sou contra"

Marcelo Marques foi entrevistado desta segunda-feira. André Ávila / Agencia RBS

Desde a segunda-feira da semana passada (30), o Grupo RBS realiza uma série de entrevistas com pré-candidatos à presidência do Grêmio para o triênio 2026-2028. Nesta segunda-feira (7), o entrevistado foi empresário Marcelo Marques. Entre os temas questionados estiveram a Arena, o departamento de futebol, a possível transformação do clube em SAF, finanças, entre outros.

A dinâmica das entrevistas prevê que um outro pré-candidato faça um questionamento ao adversário. Os temas foram pré-estabelecidos em sorteio. O questionamento feito a Marcelo partiu de Dênis Abrahão, o entrevistado de sexta-feira (4). Sua indagação foi sobre a adoção do modelo de SAF para gestão do Grêmio.

Dênis formulou a seguinte pergunta:

— Fala, Marcelão. Fala para a nossa torcida qual é tua opinião sobre a SAF no Grêmio?

Marcelo respondeu da seguinte maneira:

— Eu sou contra SAF. As maiores torcidas do país, não por acaso, são os clubes que mais arrecadam. O Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo. Nós temos que encostar nessas torcidas. Quando a torcida do Grêmio for essa que está encostada neles, não vai faltar mais dinheiro. Acabou o problema de dinheiro. A gente tem que chegar lá. E aí é o seguinte: é mais fácil angariar mais torcedores sendo de alguém o clube ou o clube sendo seu?

Ele também destacou a importância de encontrar outros modelos para gerar novas receitas ao clube.

— Acho que a gente está diante de uma grande oportunidade. Porque ali na frente, quase todos serão SAF. E nós só vamos lembrar dos clubes fera, aqueles que são da torcida. Sem o dinheiro de SAF, só com o dinheiro novo, que pode vir da melhor gestão da base, da gestão da Arena, ampliação da torcida. Santa Catarina tem 8 milhões de habitantes. Estão loucos para torcer para o Grêmio. Vamos dar motivos para eles torcerem para o Grêmio

Entrevistas no Sem Filtro

As entrevistas foram realizadas no programa Sem Filtro, transmitido diariamente a partir das 19h, no YouTube de GZH. A duração foi de 90 minutos.

Confira o calendário de entrevistas: