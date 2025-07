Marcelo Marques projeta mudança na gestão da Arena contra o Alianza Lima: "Já vai ter o nosso toque, com preços atrativos"

Alberto Guerra e Marcelo Marques durante entrevista coletiva. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O presidente do Grêmio Alberto Guerra e o pré-candidato à presidência Marcelo Marques concederam na manhã desta terça-feira (15) entrevista coletiva para tratar da nova fase da Arena.

O movimento ocorre após o empresário anunciar a aquisição dos créditos da Revee e o direito de gestão da Arena Porto-Alegrense.

Alberto Guerra e Marcelo Marques se abraçaram antes da coletiva. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Próximos passos

A coletiva serviu para explanar os próximos passos após o aporte financeiro feito por Marcelo Marques. O empresário ressaltou que as mudanças já serão sentidas contra o Alianza Lima, dia 23, pela Sul-Americana:

— Quero convocar o torcedor para lotar a Arena dia 23. Já vai ter o nosso toque a partir de agora. A Arena já é do Grêmio. Hoje de tarde ou amanhã vocês já vão ver os preços. São preços bem atrativos. Vai ser esse preço porque agora a Arena é nossa.

Guerra complementou:

— Dia 23 vamos fazer um grande evento emblemático para essa troca, ainda que faltem questões burocráticas. Queremos lotar a Arena e bater recorde.

A coletiva

O evento, ocorrido no auditório da Arena, iniciou pouco depois às 11h, com um pronunciamento de Alberto Guerra. O presidente do Grêmio destacando o momento vivido pelo clube.

— Este é um dia histórico. Uma data que todos nós, gremistas, almejávamos. A gente tinha este sonho de trazer a Arena para a nossa gestão por uma questão de sinergia — disse.

Mudança de patamar

O dirigente celebrou ainda o gesto de Marcelo Marques:

— O Grêmio vai mudar de patamar, e se vai mudar de patamar, aqui é graças ao Marcelo, que de novo fez esse aporte.

Coletiva ocorreu no auditório da Arena. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Transição da gestão

Guerra ressaltou, ainda, que agora há um processo de transição de gestão. Mesmo assim, convocou o torcedor a voltar ao estádio.

— Vamos lotar a Arena nos próximos jogos. O Grêmio é do seu torcedor, o Grêmio é do seu sócio, e a gente precisa deles para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, e não existe razão de ser do Grêmio, se não para o seu torcedor.

MARCELO MARQUES Empresário e pré-candidato à presidência do Grêmio. O Grêmio é do seu torcedor, o Grêmio é do seu sócio

Emoção e lágrimas

Antes de passar a palavra a Marcelo Marques, o presidente voltou a elogiar a atitude do empresário, apertando sua mão. Uma longa salva de palmas se iniciou.

Bastante emocionado, o empresário, que vestia um moletom instando o torcedor a se associar, foi sucinto.

— Vou ser breve. Foi um prazer ter ajudado. Quem ajudou não foi um bilionário, foi um torcedor do Grêmio igual a vocês. Eu sei que se vocês pudessem vocês fariam o mesmo — afirmou antes de completar:

— A Arena é nossa, cara***!

Também participaram da coletiva Eduardo Magrisso, vice-presidente do Grêmio; Mauro Araújo, diretor presidente da Arena Porto-Alegrense; Eduardo Peña, advogado da Arena Porto-Alegrense; e Marlon Passos, advogado do empresário Marcelo Marques.

