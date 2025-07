Marcelo Grohe, ídolo do Grêmio, se despede de time saudita e fica livre no mercado

Grohe somou 33 partidas no Al-Kholood. @alkholoodclub / Instagram / Reprodução

Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Grêmio, Marcelo Grohe está livre no mercado.

Nesta quarta-feira (16), o goleiro de 38 anos se despediu do Al-Kholood, da Arábia Saudita, onde estava há um ano. Seu vínculo com o clube encerrou em 30 de junho.

"Obrigado @alkholoodclub! Agradeço a todos no clube, diretores, funcionários, comissões técnicas, atletas com quem trabalhei. Agradeço aos torcedores pelo respeito e apoio. Foi uma temporada desafiadora e conseguimos atingir os objetivos do clube! Vamos em frente! Sempre por mais!", escreveu Grohe.

Carreira de Marcelo Grohe

Formado nas categorias de base do Grêmio, defendeu as cores do Tricolor por mais de 15 temporadas. Promovido ao profissional em 2005, assumiu a titularidade em 2014. Depois disso, conquistou títulos importantes pelo Grêmio — entre eles, a Copa do Brasil 2016 e a Libertadores 2017.

Despediu-se do Grêmio em 2 de janeiro de 2019. Logo que saiu, Marcelo Grohe transferiu-se para o também saudita Al Ittihad FC.

Foram mais de 100 jogos pelo clube antes de transferir-se para o Al-Kholood, em junho do ano passado. Em seu último time, somou 33 partidas.

Futuro incerto

Ainda não se sabe o destino de Grohe. Muitos gremistas sonham com o retorno do ídolo.