Mano revela detalhes sobre Villasanti e projeta preservação contra o Fluminense

Paraguaio atuou 90 minutos contra o Fortaleza, nesta terça. Renan Mattos / Agencia RBS

Dúvida do Grêmio até momentos antes da bola rolar na Arena, Villasanti atuou por 90 minutos na vitória sobre o Fortaleza. Porém, a questão médica continua preocupando, sendo capaz de transformá-lo em desfalque para o jogo contra o Fluminense, no próximo sábado (2).

— Hoje (terça-feira) tivemos um Villasanti muito bem, depois de bastante tempo. Conseguimos fazer isso porque tiramos do jogo anterior, poupamos, cuidamos. Vamos ter que fazer isso provavelmente no jogo do Fluminense, até que as coisas se resolvam definitivamente — projetou o técnico Mano Menezes.

Gastroenterite

A justificativa oficial do clube para deixar o volante de fora contra o Palmeiras, na rodada anterior, foi um quadro de gastroenterite. Porém, conforme apurou Zero Hora, o atleta tem convivido com dores no púbis desde o início da temporada.

— O Villa fez um tratamento na parada. Ele já havia feito isso há três anos, porque tinha alguns desconfortos ainda na região abdominal. Ainda está se investigando, porque atrapalha um pouco. A dor sempre incomoda e aí você tem que, às vezes, jogar com analgésico. É sempre ruim jogar com o analgésico em uma frequência muito curta. Então, a gente optou por tirar para ele poder se recuperar de um jogo para outro e essas questões evoluírem definitivamente — confirmou o treinador gremista.

Opções para entrar no time

Caso Villasanti seja preservado da viagem ao Rio de Janeiro, Alex Santana e Edenilson são as opções para substituí-lo. Depois de visitar o Fluminense, o Tricolor receberá o Sport, no domingo (10), na Arena.

— É isso que a gente está fazendo em conjunto com o nosso departamento médico e com ele (Villasanti), porque aí entra também os objetivos do atleta, os objetivos individuais. Ele tem o objetivo de jogar a próxima Copa do Mundo, que já é na metade do ano que vem. Tudo está no pacote que a gente tem que gerir para que as coisas funcionem bem — concluiu Mano.