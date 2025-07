Mano repete recados e pede reforço para fazer o Grêmio jogar mais: "Vamos ter que encontrar soluções"

Derrota para o Alianza Lima deixou o Grêmio em situação delicada na Copa Sul-Americana. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Os fantasmas de 2025 seguem assombrando o Grêmio. A derrota para o Alianza Lima por 2 a 0 trouxe de volta para o lado azul do Estado as dúvidas de que é possível seguir com esperanças de coisas boas para a temporada. O objetivo de disputar a Copa Sul-Americana, após a eliminação para o CSA na Copa do Brasil, fica ameaçado por outra péssima exibição coletiva. Um resultado que coloca o trabalho de Mano Menezes em evidência após outra decepção.

Depois de ter feito isso após a goleada para o Cruzeiro, Mano concedeu uma entrevista com mais recados aos jogadores. O técnico colocou na conta de erros individuais "do lado direito da defesa" os gols sofridos no Peru. Citou que falta um jogador capaz de fazer a articulação da equipe para ser possível ter um time capaz de jogar melhor. Após prometer melhoras com o período de treinos, disse que não é possível cobrar essa evolução neste momento.

A solução para fazer o time jogar apresentada por Mano, neste momento, não está no vestiário. O técnico entende que deu oportunidades a Cristaldo e Monsalve, mas que a dupla não entregou o esperado. Por isso será necessário contratar um outro meia para servir como articulador da equipe.

— Precisamos mais em termos de armação. Se eles (Cristaldo e Monsalve) entregarem mais, podem ser eles os jogadores. Mas isso não está acontecendo neste momento. Tentamos, os colocamos. não sei se perdemos o Monsalve por uma luxação de ombro. Vamos ter que encontrar soluções. Talvez armar a equipe com linha de quatro e dois atacantes centrais. Talvez a trazer o Alysson para dentro. Temos tentado. Chegamos a treinar isso para o jogo contra o Cruzeiro. Ainda temos que trabalhar mais. Tem que encaixar a equipe para que entendam os movimentos — comentou o técnico.

Antes na entrevista, Mano já tinha citado a posição de meia e a busca por um reforço para a posição.

— Estamos trabalhando para, se trazermos, que venha um jogador que acrescenta ao meio-campo. Precisamos jogar mais. A gente já tentou. O Alex Santana dá uma saída de bola mais qualificada, mas o problema está um pouco mais à frente. No cérebro. De quem pensa, de quem cria, de que acha o passe decisivo. Tínhamos o Edenilson nessa função hoje. Ele é um extraordinário coadjuvante de armador. Mas precisamos de um armador, que entregue o que a equipe precisa — disse.

Apesar da derrota por 2 a 0, e da necessidade de vencer o jogo de volta na próxima quarta-feira contra o Alianza Lima por três gols de diferença para avançar, Mano afirmou que entende ser possível reverter essa desvantagem.

— O resultado é reversível. Óbvio que pensamos isso. Mas precisamos fazer boa parte daquilo que fizemos bem aqui. Não cometer os erros individuais que cometemos nos gols. Levamos dois gols em dois minutos. Aproveitar as chances quando surgem. Tivemos três oportunidades de ouro no primeiro tempo. Precisamos acertar o acabamento de jogada. Teremos Braithwaite e Cristian Olivera já neste sábado. Com mais calma, sem esses apagões que custam tão caro — opinou.

Jogo contra o Vasco

Os jogadores passaram em silêncio do vestiário para o ônibus. Marlon foi o primeiro a atender aos pedidos de entrevista. Volpi também falou.

— A gente estava bem no jogo, controlado. Não voltamos bem para a segunda parte. Temos um jogo difícil neste sábado contra o Vasco. O futebol te dá alertas. Não voltamos bem da parada. Precisamos voltar melhor. Estamos devendo competição. Falar menos e trabalhar mais — disse o lateral.

Sem tempo para realizar ajustes nos treinamentos, Mano terá que encontrar soluções para o Grêmio. E se esses resultados não aparecerem no time que enfrentará o Vasco no próximo sábado, a pressão irá aumentar.