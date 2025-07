Mano reforça que Grêmio terá a mesma intensidade no Brasileirão e na Sul-Americana: "Duas competições é possível"

Técnico disse que o time não poderá deixar uma das competições em segundo plano. Duda Fortes / Agencia RBS

A vitória sobre o São José por 2 a 0 rendeu o título da Recopa Gaúcha ao Grêmio, mas também marcou o retorno do clube aos gramados após a pausa para o Mundial. Na avaliação de Mano Menezes, a equipe teve um bom desempenho e pode seguir com repertório para a sequência da temporada.

Em entrevista coletiva, Mano foi questionado sobre o calendário apertado do futebol brasileiro. Na visão do técnico, por mais que o Tricolor tenha duas competições pela frente, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, é possível conciliar as duas disputas.

— Duas competições é possível fazê-las com o mesmo interesse, com a mesma prioridade. Primeiro, porque também não podemos descuidar no Campeonato Brasileiro. A gente saiu de uma situação que a gente estava quando chegamos aqui — citou Mano Menezes ao lembrar de quando o time flertou com a zona de rebaixamento.

Para o técnico, o torcedor precisa entender que o elenco terá de ser rodado para aguentar a sequência de jogos. Mesmo assim, ele entende que será possível apresentar bom rendimento.

— Então a equipe tem que, mesmo rodando alguns jogadores, manter desempenho. E eu acho que ela pode manter desempenho. É isso que a gente quer em um grupo homogêneo, confiar em mais jogadores para colocá-los em campo e eles não apresentarem quedas significativas na produção da equipe — lembrou Mano Menezes.

Alex Santana e o perfil de contratações

Apesar da confiança no grupo de jogadores, Mano lembrou que o Grêmio segue de olho no mercado de transferências e que ele tem apresentado características que busca em jogadores para a diretoria.

Nessa linha, o clube buscou Alex Santana, que estreou contra o São José, tendo bom desempenho dentro de campo e sendo elogiado pelo treinador após o jogo.

— O Grêmio vai trazer para o seu elenco jogadores que possam chegar, como o Alex chegou, vestir a camisa e sair entregando aquilo que tem para entregar. E isso que ele entregou no jogo treino, entregou hoje, é aquilo que é bom para a gente. A característica que precisávamos de mais um jogador de meio campo, que faz a bola passar tranquila pelo meio campo, que está sempre disponível para receber a bola, para fazer a transição de defesa para o ataque, isso, para nós, é fundamental — concluiu Mano Menezes.

