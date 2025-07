Mano promete postura diferente do Grêmio contra o Alianza Lima: "Podemos e vamos fazer melhor"

Após o confronto em Minas, o técnico Mano Menezes projetou o duelo contra o time peruano. FERNANDO MORENO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Grêmio vai à capital peruana com uma tremenda dor de cabeça e pressionado após a goleada sofrida para o Cruzeiro por 4 a 1, no Mineirão. Mesmo com a dura derrota, o Tricolor passa a focar no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana, contra o Alianza Lima, no Peru, na quarta-feira (16).

Após o confronto em Minas, o técnico Mano Menezes projetou o duelo contra o time peruano. Inclusive, disse que suas escolhas para o jogo de domingo (13) passaram pela partida de "180 minutos" do torneio continental.

— É importante a gente entender que nessa hora as decisões têm que ser embasadas em coisas mais duradouras, não no 4 a 1 exclusivamente. Porque seria uma temeridade. E as decisões que vamos tomar vão obedecer aquilo que nós achamos que seja contínuo, que nós temos que escolher para fazer.

— O próprio regulamento de um jogo assim de 180 minutos requer algumas escolhas diferentes do que aquilo que fizemos hoje (domingo, na derrota), por isso até o caminho (a montagem da equipe) foi escolhido esse primeiro para a gente fazer o segundo na quarta-feira. Num curto espaço de tempo, alguns jogadores terão dificuldade de recuperação. Então vamos dar uma organizada um pouquinho diferente para aquilo que a gente vai fazer na quarta-feira.

Mudanças contra o Alianza

Ao ser questionado sobre quais mudanças ocorreriam na equipe para o confronto contra o Alianza Lima, um adversário que deve impor o jogo em sua casa, Mano foi direto, mas manteve o suspense, sem especificar alterações:

— Vamos saber escolher bem e ter uma postura diferente de equipe, que saiba enfrentar esse grau de dificuldade, de ambiente, de intensidade de jogo, de volume. Acho que a gente não competiu (contra o Cruzeiro) como poderíamos ter competido, acho que podemos e vamos fazer melhor na quarta-feira.

Alternativas

Marlon e Dodi estarão nos planos para o jogo no Peru. Mas Mano ainda deve ter ausências importantes.

O técnico aguarda pela liberação de Cristian Olivera e Braithwaite pelo departamento médico para montar a equipe que será utilizada na Sul-Americana. A tendência é de que os dois atacantes não estejam à disposição para a partida.