Mano projeta decisão do Grêmio contra o Alianza Lima: "A gente vai se apoiar um pouquinho na mística"

Quando o que é visto em campo não oferece soluções, Mano Menezes apela para a mística para criar razões para que o torcedor do Grêmio na possibilidade de virar sobre o Alianza Lima. Uma aposta válida depois de outra péssima atuação do time, no empate em 1 a 1 com o Vasco, em São Januário no último sábado (19). Não fosse o gol de Gustavo Martins aos 34 minutos do segundo tempo, a situação seria pior para o time após a 15ª rodada do Brasileirão.

Em sua entrevista coletiva, ao ser questionado sobre a possibilidade de reversão da vantagem construída pelo Alianza Lima com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, Mano apelou para a história do clube em jogos de mata-mata e no ambiente positivo que espera a equipe na Arena.

— A questão de quarta-feira, sempre é muito difícil reverter jogos. A gente vai se apoiar um pouquinho na mística primeiro. Das três viradas de 0 a 2 do Grêmio, duas foram comigo na história, uma com o Felipão. Vamos juntar os dois lá, já que já estamos juntos, para tentar fazer mais uma vez. Mas a gente sabe que vai jogar contra um time experiente. O Aliança de Lima fez uma eliminação do Boca na Bombonera, na pré-libertadores. Então não se trata de um time que vai ir a Porto Alegre com ingenuidades — disse o técnico.

Após um jogo em que sua equipe permitiu 31 finalizações do adversário, chutou apenas nove vezes e ficou apenas com 36% da posse de bola, Mano lamentou os desperdícios das chances criadas no primeiro tempo no Rio de Janeiro.

— Achei que o Grêmio teve no início do jogo boas perspectivas de fazer o gol. Tivemos três chances boas, embora não tenha submetido o goleiro a grandes defesas, mas a possibilidade era uma possibilidade clara de fazer isso. E aí, precisa melhorar essa definição. Então, o futebol tem que também aproveitar essas oportunidades, porque essas condições, elas surgem, e você pode escrever estratégias diferentes para o jogo, né? Acho que a gente está pecando nesse aspecto de não aproveitar as oportunidades — projetou.

Preocupado com o que viu nos jogos recentes contra Cruzeiro, Alianza Lima e Vasco, Mano fez um diagnóstico para o que será preciso mudar para a partida desta quarta. Uma análise, que na avaliação do técnico, foi responsável por voltar da viagem ao Rio de Janeiro apenas com um ponto pelo empate em São Januário.

— Como a nossa equipe deixa de jogar, o adversário vai jogar. E a gente tem deixado de jogar em alguns momentos bastante longos. Precisamos achar esse equilíbrio entre defender bem e também jogar melhor. Esse é o meu dilema nesse momento — comentou.

De volta ao time titular após ser ausência nas últimas três partidas, Braithwaite se disse pronto para jogar sem restrições contra o Alianza Lima. Apesar do tempo perdido para tratar uma pancada sofrida no pé, o centroavante afirmou que está em boas condições.

— Se não treinar dois meses, posso jogar 90 minutos. Fisicamente, sou uma máquina — disse.

De folga no domingo, o Grêmio se reapresenta nesta segunda-feira (21) para o primeiro treino de olho na decisão da Copa Sul-Americana. Para avançar às oitavas de final, o Tricolor precisa vencer o jogo por três gols de diferença para avançar no tempo normal. No caso de uma vitória gremista por dois de saldo, a vaga será decidida na disputa por pênaltis.