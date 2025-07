Mano Menezes deve manter improvisação no time titular do Grêmio para o jogo contra o Cruzeiro

A partir desta quarta-feira (9), o técnico Mano Menezes vai começar a planejar o time que estará em campo na retomada do Brasileirão , domingo (13), contra o Cruzeiro, no Mineirão. Para essa partida, Mano deverá manter o improvisado Gustavo Martins na lateral direita.

Na partida contra o São José, na decisão da Recopa Gaúcha, o zagueiro mais uma vez atuou improvisado na função de lateral-direito. Mesmo com Igor Serrote à disposição, recuperado de uma fratura no punho, a opção seguiu por Gustavo Martins no time titular.

Posições

Desde a chegada de Mano Menezes no Clube, Gustavo Martins vem sendo mais utilizado como lateral do que como zagueiro.

Cruzeiro e Grêmio jogam no próximo domingo, às 20h30min, no Mineirão. O jogo é válido pela 13ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o 11° colocado, com 16 pontos na tabela.