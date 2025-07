Mano Menezes cogita nova mudança tática no Grêmio após derrota para o Alianza Lima no Peru

Treinador comentou a possibilidade de atuar com dois atacantes após a derrota para o Alianza Lima.

O Grêmio poder sofrer mais uma alteração tática para enfrentar o Vasco, no próximo sábado (19), às 17h30min, no Rio de Janeiro.

"Soluções"

— Vamos ter que encontrar soluções, ou armar a equipe também um pouco diferente nesse momento, com duas linhas de quatro e dois atacantes mais centrais. Trazer talvez Alysson para dentro, para ser esse jogador que se aproxima mais do atacante — projetou o treinador gremista.

A cogitação de mudança está baseada em uma crítica feita por Mano em relação à atuação dos armadores do elenco . O argentino Cristaldo, escalado na goleada sofrida para o Cruzeiro, em Belo Horizonte, perdeu espaço para Edenilson , em Lima.

— A gente já tentou, já trouxe Alex (Santana) que dá uma saída de bola um pouco mais qualificada, que pode ser usado como segundo e terceiro (de meio-campo). Mas eu acho que um pouco mais à frente está o nosso problema, aí no cérebro, de quem pensa, de quem cria, de quem acha um passe, que é o passe decisivo. Hoje (quarta-feira) a gente tinha nessa função o Edenilson. Penso que Edenilson é um extraordinário coadjuvante de armador, mas precisamos de um armador que seja o nosso armador principal, que entregue para a equipe aquilo que toda a equipe precisa — explicou Mano.

Pouco tempo

O que pode atrapalhar os planos do comandante gremista é o pouco tempo para treinar. Depois de retornar de Lima em voo fretado ainda durante a madrugada, o elenco se reapresenta no CT Luiz Carvalho no final da manhã desta sexta (18) e, após a atividade, viaja para o Rio de Janeiro.