Mano Menezes após empate com o Vasco: "Temos coisas boas para valorizar"

Após o empate do Grêmio em 1 a 1 com o Vasco neste sábado (19), pelo Brasileirão, Mano Menezes optou olhar para o lado positivo da atuação tricolor. Entre os destaques está Tiago Volpi .

O goleiro fez seis importantes defesas . Assim, foi peça fundamental para garantir que o Tricolor retornasse ao Rio Grande do Sul com ao menos um ponto na bagagem.

Mano Menezes também exaltou a participação da Pavon , autor da assistência para o gol de Gustavo Martins e do passe para André Henrique em lance que quase deu a virada ao Grêmio.

Dilemas para resolver

Entre os problemas apontados por Mano Menezes está a questão de controle da partida . Contra o Vasco, o Grêmio encerrou a partida com 38% de pose de bola.

— Acho que a gente está pecando nesse aspecto de não aproveitar as oportunidades.

Confira na íntegra a coletiva do técnico Mano Menezes

