Mano explica situação de Cuéllar no Grêmio, despista saída de Arezo e fala sobre retorno de Carballo

No retorno aos gramados após a pausa para o Mundial de Clubes, o Grêmio conquistou a Recopa Gaúcha ao vencer o São José por 2 a 0 nesta quarta-feira (8), na Arena. Os gols foram marcados por Alysson e Amuzu.

Apesar da vitória, Mano Menezes foi perguntado sobre uma ausência na partida, o volante Cuéllar, que esteve em campo no jogo-treino contra o Aimoré, mas não foi relacionado para o jogo da Recopa Gaúcha.

— Depois do jogo-treino, a gente entendeu que se estabeleceu uma boa possibilidade de avançarmos mais. Para ter essa possibilidade de avançar mais eu tinha que tirar do jogo de hoje, porque aumentei a carga, estabeleci algumas coisas que trariam risco se eu colocasse em campo já no jogo seguinte. Então, o caminho para ele é esse, ainda precisa avançar — destacou o treinador, que espera ter o jogador 100% em um futuro breve.

Outro assunto abordado foi a situação de Arezo, que foi titular contra o São José, mas não balançou as redes. O jogador já manifestou algumas vezes o desejo de retornar ao Peñarol, que também deseja a volta do jogador. Entretanto, Mano confirma que a situação já foi resolvida internamente e ele está focado no Grêmio.

— Eu quero muitos jogadores. Eu tenho uma lista que eu podia elencar aqui para vocês, eu quero, eu sonho com eles, mas eles são inviáveis. Talvez o Peñarol também esteja sonhando com algo que seja inviável nesse momento financeiramente. E a minha conversa com o Arezzo foi muito clara, e ele foi muito claro comigo — disse o técnico.

Retorno de Carballo

Após empréstimo para o New York Red Bulls, o volante Carballo retornará ao Grêmio nos próximos dias. O uruguaio chegará em Porto Alegre e, em um primeiro momento, deve se juntar ao elenco gremista.

Mano Menezes disse que Carballo manifestou vontade de seguir no Tricolor. Sendo assim, o treinador fará uma avaliação para saber se ele deve seguir na equipe.

— A primeira busca que eu fiz foi saber se queria estar aqui. Se quer estar aqui, quer como ele se colocou, vai fazer parte do nosso grupo e vai ser analisado e trabalhado como todos os jogadores do grupo e vai estar à disposição — concluiu Mano Menezes.

Confira na íntegra a coletiva de Mano Menezes