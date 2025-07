Mano encaminha escalação do Grêmio para jogo contra o Cruzeiro 

Mano ainda comanda um último treino na manhã deste sábado. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (11), o técnico Mano Menezes encaminhou a escalação do Grêmio para a partida contra o Cruzeiro, no domingo (13), no Mineirão. O uruguaio Cristian Olivera ainda não tem retorno garantido e Cuéllar teve constatada uma lesão muscular.

Olivera ainda não realizou atividades com bola por conta das queimaduras no pé. Se não for liberado para o último treino, na manhã deste sábado (12), poderá não ficar à disposição. Para a partida contra os mineiros, no entanto, Mano Menezes terá os retornos de Kannemann, Villasanti e Braithwaite. Mais uma vez o trio de estrangeiros treinou normalmente no CT Luiz Carvalho.

Uma das dúvidas com relação ao time que estará em campo no domingo é com relação ao meio-campo. Sem Dodi, suspenso, Alex Santana e Villasanti vão compor o setor. Não se descarta a entrada de mais um volante na equipe. Já para a vaga de Marlon, Mano vai confirmar Lucas Esteves na lateral esquerda.

Um provável time do Grêmio tem: Volpi; Gustavo Martins, Wagner, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti, Alex Santana e Cristaldo; Amuzu (Edenilson), Alysson e Braithwaite.

O Grêmio ainda realiza uma última atividade antes da viagem para Minas Gerais. O treino vai ocorrer na manhã deste sábado. Cruzeiro e Grêmio jogam neste domingo, às 20h30, no Mineirão.