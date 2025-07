Mano elogia Riquelme e indica Grêmio mais ofensivo contra o Alianza Lima

Jovem meia ingressou no final do jogo contra o Vasco, no Rio. Duda Fortes / Agencia RBS

Em entrevista coletiva após o empate do Grêmio com o Vasco, neste sábado (19), o técnico Mano Menezes indicou que tentará reproduzir uma formação semelhante à que se viu nos minutos finais em São Januário para encarar o Alianza Lima, na próxima quarta-feira (23), na Arena.

— Vamos escolher uma maneira em termos de formação que privilegie mais a última parte (do jogo) do que a primeira. Também sabemos que não podemos abrir mão de defender bem, porque temos que fazer gols e não sofrer. Mas acho que podemos ser o Grêmio da última parte, sim. É esse que estamos perseguindo há mais tempo e vamos chegar lá — comentou o treinador.

No Rio de Janeiro, Mano optou por escalar um time com três volantes, repetindo o que já havia feito em Lima. Porém, desmanchou o sistema após o intervalo, colocando o meia Cristaldo na vaga do volante Alex Santana e, posteriormente, o jovem meia Riquelme no lugar do atacante Alysson. Assim, chegou à igualdade no marcador.

— Eu precisava tornar a equipe mais ofensiva e veja que eu tirei um extrema e coloquei um meia. Teoricamente, você tinha que colocar mais um atacante, mas isso que ao meu ver nos deu ganho de meio-campo, de voltar a jogar mais próximo. Com a entrada do Riquelme, que é um menino e entrou muito bem pelo lado, o André (Henrique) fez os movimentos certos, mas também foi beneficiado desta bola que chegou com mais qualidade na frente — explicou o comandante gremista.

Depois de perder por 2 a 0 o jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, o Tricolor precisa reverter a vantagem dos peruanos em casa.

Como a delegação retornou a Porto Alegre apenas neste domingo (20), a reapresentação no CT Luiz Carvalho ocorrerá apenas no dia seguinte. O confronto com o Alianza Lima está agendado para às 21h30min de quarta (23).