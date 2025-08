Mano elogia elenco após vitória do Grêmio, mas pede cautela: "Ainda somos uma equipe de transição"

Após cinco jogos, o Grêmio voltou a vencer. Na noite desta terça-feira (29), a equipe bateu o Fortaleza por 2 a 1 , em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro , na Arena. O Tricolor segue na 14ª colocação da tabela, mas se distanciou da zona de rebaixamento em cinco pontos, já que agora tem 20.

Em entrevista coletiva, o técnico Mano Menezes reconheceu uma evolução no Tricolor com relação aos últimos jogos. Ele aponta que a retomada das vitórias é fundamental para diminuir a pressão sentida pelos atletas nos últimos jogos.

— As vitórias são fundamentais para dar um passo à frente, para diminuir a pressão, aquela que atrapalha o jogo, que faz o jogo simples às vezes ficar difícil, que deixa de jogar em função disso. Então, a vitória traz essa diminuição de pressão , ela diminui a pressão para o jogo seguinte, que é o jogo fora de casa, porque você fez a tua obrigação na casa — ressaltou o treinador.

Time em evolução

Ao ser questionado sobre a oscilação do Grêmio nas partidas, visto que o time não consegue manter o mesmo bom desempenho durante os 90 minutos, Mano disse que o time foi superior ao Fortaleza e que já vê uma melhora na postura.

— Eu não acho que o Fortaleza tenha tido muitas chances hoje. Vocês acharam que teve? Teve volume. Jogou bola na área, nós ganhamos a maioria das disputas na área, defendemos bem no último terço — citou.

O treinador lembrou que o Grêmio apresenta diferentes formas de jogar conforme o adversário que está do outro lado. Sendo assim, ele cita que se conseguir repetir o mesmo estilo para os próximos jogos, a equipe tende a apresentar mais regularidade.

— Com o entrosamento melhorando, você se desgasta menos, você se mantém mais constante no jogo. Ainda somos uma equipe de transição. E a transição sempre cria "lá e cá". E quando você está ganhando de 2 a 0, o "lá e cá" não é mais interessante para nós. Passa a ser interessante para quem está perdendo. E foi numa dessas "lá e cá" que a gente tomou o gol que colocou o adversário de volta no jogo — concluiu Mano Menezes.