Mano destaca Balbuena com "espírito de liderança" e aposta em evolução do Grêmio após contratações

Time de Mano Menezes perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras no sábado (26). Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

A direção do Grêmio tem trabalhado em busca de contratações visando a evolução do time de Mano Menezes para o restante da temporada. Após a derrota para o Palmeiras, em São Paulo, no sábado (26), o treinador gremista falou sobre o assunto.

Até aqui, para o segundo semestre de 2025, já foram anunciados: o volante Alex Santana, o atacante Carlos Vinícius e o zagueiro Balbuena. Este último, o mais recente, foi exaltado por Mano.

— Ele (Balbuena) é um jogador que alia sua capacidade técnica da função com espírito de liderança, que penso que precisamos agregar também mais. Essas referências ajudam muito numa equipe, a equipe passa a ter nome e sobrenome. Essas coisas influenciam até na maneira, às vezes, como arbitragem se porta diante dos jogadores — disse o treinador.

Meia armador

Pelo menos desde o Mundial de Clubes, Mano vem destacando que o Grêmio precisa melhorar na armação do ataque. Nos últimos jogos, quem fez essa função foi o jovem Riquelme, substituindo Cristaldo, com desgaste muscular, e Monsalve, com o ombro lesionado.

Visando solucionar esse problema, o Tricolor negocia com Roger Guedes, que está no Al-Rayyan, do Catar — uma resposta para a oferta gremista deve vir nesta segunda-feira (28).

Mano não citou diretamente o nome do ex-jogador do Corinthians, mas indicou que o clube está trabalhando ativamente na busca por um meia armador.

Leia Mais Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Palmeiras

— O Riquelme está indo muito bem. Sempre tenho calma com os jovens pintando a oscilação deles, mas é óbvio que ele precisa estar acompanhado com alguém que vá compartilhar ou até assumir na frente dele esse papel de construção da equipe — afirmou antes de completar:

— Acho que já melhoramos, mas precisamos mais. Acho que as coisas vão andar, e, se chegar, logo logo vocês vão ver e entender aquilo que falei desde o início, que entendia que seria necessário, eu acho que é o caminho. Todos estão trabalhando para isso.

Confira a íntegra da entrevista coletiva de Mano Menezes