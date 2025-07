Mano cita erros individuais na derrota do Grêmio para o Alianza, mas acredita na classificação: “É reversível”

Treinador gremista viu seu time finalizar apenas oito vezes, sem grande perigos, em Lima. ERNESTO BENAVIDES / AFP

O Grêmio de Mano Menezes ainda não demonstrou melhoras, como o prometido pelo treinador, após o Mundial de Clubes. Até aqui, dois jogos, duas derrotas.

Ainda assim, mesmo com o revés por 2 a 0 para o Alianza Lima, no Peru, na ida dos playoffs da Sul-Americana, o técnico acredita na vaga às oitavas do torneio. Ao avaliar a derrota na capital peruana, Mano citou "apagões" e "erros individuais" de sua equipe.

— Penso que é reversível (o resultado contra o Alianza Lima). Mas precisamos fazer boa parte daquilo que fizemos bem aqui, não cometer os erros individuais que cometemos quando sofremos os gols, aproveitar as chances quando surgem, como tivemos três oportunidades de ouro na primeira parte do jogo — disse.

"Precisa melhorar"

O Tricolor pouco criou e viu o time da casa dominar boa parte do jogo em Lima. Foram 23 finalizações da equipe peruana contra oito — de pouco perigo — do Grêmio.

— Acho que a gente precisa melhorar. Em determinados momentos a gente simplificou demais, poderia ter feito essa bola ter passado no meio-campo com mais tranquilidade, trabalhar um pouquinho mais curto, ter manejo e bola rodada de lado pra lado. Quando tu sofres pressão é mais fácil achar o Alysson pra disputar a bola lá, como foi a primeira parte. Sempre tínhamos um jogador sobrando no meio, podíamos ter arrastado eles um pouquinho mais pro lado — avaliou Mano.

Segundo ele, a opção por Serrote já era pra dar uma saída mais natural pela direita.

— Acho que em determinados momentos a gente conseguiu, mas precisa mais — completou.

Mano destacou ainda os possíveis retornos de Braithwaite e Kike Olivera para a partida contra o Vasco.