Mano assume parcela de culpa em goleada sofrida pelo Grêmio, mas cobra jogadores: "Não pode abrir mão de jogar"

Após a goleada de 4 a 1 sofrida pelo Grêmio diante do Cruzeiro, no Mineirão, o técnico Mano Menezes assumiu sua parcela de culpa pelo resultado. Ele reconheceu que poderia "ter protegido mais" a defesa gremista no jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão, mas também cobrou "personalidade" de seus jogadores.

— Quando um jogo entre duas grandes equipes termina em 4 a 1, o treinador tem a parcela dele, certamente. E talvez podia ter protegido mais a equipe. Penso até que a minha cobrança inicial para todos era porque tínhamos uma formação para jogar mais e quase nunca jogamos o suficiente para criar algum tipo de dificuldade para o adversário — avaliou Mano.

— Quem não joga, quem entrega a bola para o adversário, quem erra sucessivamente a saída, traz o adversário para cima de si. Cruzeiro tem muita qualidade, tem um bom jogo organizado, é o vice-líder do campeonato e se aproveitou dos nossos erros e decidiu o jogo — completou.

"Tem que ter personalidade"

Em sua coletiva após a partida, o treinador gremista ainda deu a entender que faltou responsabilidade de alguns jogadores em momentos cruciais do jogo. Mais do que isso, disse que essas questões de personalidade irão "nortear as (suas) escolhas":

— Nos escondemos um pouquinho também de pedir a bola no momento mais difícil do jogo. É nessa hora que você tem que ter personalidade, não pode abrir mão de jogar. Difícil ou não, tem que jogar, tem que assumir as responsabilidades. Para estar em um clube grande, tem que assumir as responsabilidades. E é isso que vai nortear as escolhas daqui para frente.

O time de Mano Menezes volta a campo nesta quarta-feira (16), contra o Alianza Lima, no Peru, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. O próximo compromisso no Brasileirão é diante do Vasco, no sábado (19), novamente fora de casa.