Lágrimas nos olhos e dilema de avô: os bastidores da entrevista de Denis Abrahão ao "Sem Filtro"

Denis Abrahão participou de diversas gestões no clube. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A entrevista de Denis Abrahão ao Sem Filtro terminou com lágrimas, na noite desta sexta-feira (4). Quarto dos cinco pré-candidatos à presidência do Grêmio a participarem da atração, se emocionou ao final do encontro ao ser elogiado pelo apresentador Marco Aurélio Souza.

— Eu sou assim, autêntico. Gostem ou não gostem de mim — contou, enxugando os olhos, assim que o programa terminou.

Não é difícil tirar lágrimas dos olhos de Denis. Foi a segunda vez que ele se emocionou na hora e meia de entrevista. Quando o tema é a relação dele com o Grêmio, os sentimentos afloram. Foi assim na arrancada do programa. Um gole de água para limpar a garganta e seguir em frente para responder os questionamentos.

O mesmo vale quando fala dos netos, mas desta vez os olhos brilham de alegria. Ele é um avô dedicado de um menino e de uma menina. O que ele não contava era sua filha se casar com um colorado.

— Doente sou eu pelo Grêmio. O pai dele (neto) extrapolou isso. Imagina se eu ganhar a eleição? Ele vai ter cinco anos (tem três no momento) e o avô presidente do Grêmio. Imagina como vai ficar a cabeça dele? Como ele vai reagir? Mas não vou me meter nessa escolha — explica.

De longos serviços prestados ao Grêmio, Denis disse estar acostumado às críticas. E que, apesar de ser um tipo sanguíneo, como ele se define, lida bem com a situação. E filosofa.

— Na hora da derrota é que tem de aparecer. Se não quer apanhar, melhor não se meter nisso.

Série de entrevistas

Denis foi o quarto de cinco pré-candidatos à presidência do Grêmio a serem entrevistados pelo Grupo RBS. Antes foram entrevistados, Paulo Caleffi, Sérgio Canozzi e Gladimir Chiele. Na segunda-feira (7), será a vez do empresário Marcelo Marques responder a perguntas, cada um em um dia diferente. A duração será de 90 minutos.

As entrevistas serão realizadas no programa Sem Filtro, transmitido diariamente a partir das 19h, no YouTube de GZH.

Confira o calendário