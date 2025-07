Lágrimas, confiança e aplausos de conselheiros: como foi a primeira coletiva de Marcelo Marques após a compra da Arena do Grêmio

Alberto Guerra e Marcelo Marques durante entrevista coletiva. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Após 3927 dias, quase 11 anos depois, o sonho iniciado por Fabio Koff está realizado. O presidente proclamou em 2014:

— A Arena é do Grêmio, dos meus filhos e dos meus netos.

As gestões de Romildo Bolzan e de Alberto Guerra lutaram para fazer isso acontecer. Mas o protagonista é do empresário Marcelo Marques. Ele comprou a gestão do estádio e doou ao clube, cumprindo o sonho de uma geração de gremistas.

Aplausos por um minuto

O anúncio formal da negociação foi realizado no mesmo lugar da entrevista coletiva de 11 anos atrás. A mobília foi renovada após a destruição causada pela enchente, mas o espírito foi o mesmo do anúncio de Koff.

Emocionado, Marcelo recebeu uma salva de aplausos por um minuto completo ao ser anunciado.

Entrevista ocorreu no auditório que foi reformado após enchente. Jonathan Heckler / Agencia RBS

— Quem ajudou não foi um milionário ou bilionário, foi um torcedor do Grêmio. Um igual a vocês. Dá-lhe Grêmio e a Arena é nossa, cara*** — disse o empresário e pré-candidato à presidência.

Apoio da torcida

Alberto Guerra será o presidente que receberá a doação feita por Marcelo. E para potencializar a ação, o presidente pediu o apoio da torcida.

— O Grêmio vai mudar de patamar. E fará isso graças ao Marcelo. Fizemos a nossa parte. O Grêmio é do nosso torcedor. E precisamos dos nossos sócios para alcançarmos nossos objetivos — prometeu.

Guerra e Marques se abraçaram antes de coletiva. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Recorde de público contra o Alianza Lima

O primeiro gesto é esperado na quarta-feira da semana que vem (23), quando o Grêmio definirá preços dos ingressos e terá o controle da operação no jogo contra o Alianza Lima.

— Queremos um evento emblemático. Vamos tentar bater o recorde de público — projetou Guerra.

Receitas e futuro da gestão

Além um símbolo de orgulho para o torcedor, a Arena agora vira um mecanismo para injeção de novas receitas para o clube. Nos cálculos de Marcelo, os valores serão significativos.

— A Arena será muito rentável. Os custos anuais são de R$ 50 milhões. Isso tiramos fácil com ingressos e publicidade. Nosso cálculo, após pagar os custos, é de que injete entre R$ 50 a R$ 100 milhões — disse Marcelo.

Festa no final da coletiva

Depois de reuniões na última segunda-feira (14) com as equipes de funcionários da Arena, os próximos dias serão de trabalho para ajustar novos detalhes do novo comando. Mas a partir de agora, com gestão e comando do Grêmio.

Com a presença de Paulo Odone no palco, o evento foi encerrado com o hino do clube tocado e gritos de “Grêmio, Grêmio” dos conselheiros presentes no evento.

