Kannemann e Grêmio já tiveram primeiro contato por renovação 

Kannemann fez parte das grandes conquistas recentes do clube.

O futuro de Walter Kannemann no Grêmio deverá ser definido em breve. O zagueiro tem contrato com o Tricolor até 31 de dezembro — ou seja, já pode assinar um pré-contrato caso receba uma proposta de outro clube.

— Informalmente mostramos o desejo (de renovação). E ele também — revelou uma fonte em contato com a reportagem de Zero Hora.

Kannemann desembarcou em Porto Alegre em julho de 2016. Ao lado de Geromel, o argentino foi importante para as conquistas da Copa do Brasil (2016) e da Libertadores (2017). Além de ter conquistado vários títulos estaduais nesse período.

Nos últimos anos, o zagueiro de 34 anos recebeu sondagens de clubes do Exterior para deixar o Grêmio, mas sempre acabou tendo seu vínculo ampliado. A última renovação do argentino com o Tricolor ocorreu em agosto de 2023.