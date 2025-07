Jornais peruanos embalam Alianza Lima contra o Grêmio: "Em busca de outra façanha"

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), em Lima. Bruno Flores / Agência RBS

Para a imprensa peruana, o Grêmio é favorito para avançar às oitavas de final da Sul-Americana. Porém, o jogo desta quarta-feira (16), às 21h30min, é a oportunidade que tem o Alianza Lima de levar vantagem no confronto.

O jornal esportivo Líbero, o principal do país, estampa em sua capa que o Alianza Lima busca "outra façanha". Nas páginas internas, destaque para a volta de Paolo Guerrero ao time titular.

Já o Todo Sport, outro jornal especializado em esportes, destaca a partida contra o Grêmio como uma das mais exigentes do ano. O periódico também informa que houve uma liberação do governo peruano para que a torcida local entre no estádio com bandeiras e instrumentos musicais.

Guerrero é a figura mais destacada na imprensa peruana para o jogo diante do Grêmio. Barcos, velho conhecido da torcida gremista, também ganha relevância nas manchetes pelo reencontro, mas deve iniciar a partida no banco de reservas.

É consenso entre os jornalistas peruanos que o ponta Eryc Castillo começa a partida. Tido como dúvida nos últimos dias, o atacante sofreu com dores no jogo do fim de semana e passou por um exame de imagem. Mesmo assim, deve ser titular contra o Grêmio.