Jogo contra o São José mostrou ideia de Mano para retomada do Grêmio

Mano montou o Grêmio no 4-2-3-1 com dois pontos diante do São José Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio venceu o São José por 2 a 0 e conquistou a Recopa Gaúcha, na noite desta terça-feira (8), em jogo que serviu como uma preparação para a retomada do Brasileirão e da Sul-Americana. A partida mostrou a ideia tática de Mano Menezes após a intertemporada ocasionada pelo Mundial de Clubes com afirmação de Alysson como o jogador aberto no lado direito do ataque.

Mano não contou com todos os titulares que pretende escalar contra o Cruzeiro no domingo, pelo Brasileirão. Isso porque Kannemann apresentou um quadro gripal enquanto Villasanti e Braithwaite foram preservados. A expectativa é de que o trio possa atuar no Mineirão.

Formação

O primeiro Grêmio do segundo semestre foi montado no 4-2-3-1 tendo dois pontas, Alysson pela direita e Amuzu pela esquerda. O novo contratado Alex Santana foi escalado como volante, a função que vem executando nos últimos anos da carreira. Ele formou a dupla com Dodi, que está suspenso contra o Cruzeiro.

Grêmio no 4-2-3-1. Tacticalboard / Reprodução

Dentro dese 4-2-3-31, Alysson saiu muitas vezes da ponta direita e apareceu por dentro no movimento que Mano quer de um dos seus homens de lado. Isso gerava um espaço que não foi bem aproveitado por Gustavo Martins nas subidas. Esse movimento deve ser melhor aproveitado quando houver um lateral de ofício no lado direito.

Na esquerda, Amuzu tinha a função de atuar aberto sendo o cara de amplitude. Lucas Esteve será titular contra o Cruzeiro porque Marlon pertence ao time mineiro, mas também é um jogador que agregará na fase ofensiva quando tiver disponível.

Alex Santana como volante

A presença de Alex Santana como volante deu um pouco mais de controle ao meio-campo do Grêmio com um jogador de passe curto e temporizador. Ele deverá ser titular contra o Cruzeiro tendo Villasanti ao seu lado.

Após a partida, Mano Menezes projetou o jogo contra o Cruzeiro como uma partida que vai oferecer mais espaços do que o time costuma ter na Arena pela postura ofensiva dos mineiros.

— Apesar de enfrentar um time que é vice-líder do campeonato e joga um futebol melhor, eu, particularmente, gosto de enfrentar essas equipes. É bom para o Grêmio enfrentar essas equipes nesse momento que precisamos evoluir em quetões de construção final. Isso porque eles te atacam, te dão espaço. Eles jogam e te dão a oportunidade de jogar. Nesse tipo de confronto a gente pode escabelecer estratégias que favorecem para aquilo que é a característica o time que temos — avaliou o treinador.