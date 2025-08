Jogo contra o Fortaleza mostra esboço do Grêmio para encaixar Roger Guedes

Mano mexeu no posicionamento de Alysson contra o Fortaleza. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio venceu o Fortaleza por 2 a 1, na Arena, em jogo no qual Mano Menezes repetiu a escalação do empate com o Alianza Lima, na Sul-Americana, mas com um posicionamento diferente. A forma como a equipe foi montada nessa terça-feira (29) pode ser um esboço de como será o time com a presença de Roger Guedes, buscado como grande reforço pela diretoria para o restante da temporada.

Mano Menezes mexeu no posicionamento de todo o setor ofensivo para encarar o Fortaleza. Kike Olivera iniciou aberto pelo lado direito com Riquelme sendo deslocado para a esquerda. A principal alteração foi a presença de Alysson por dentro formando uma dupla de ataque com Braithwaite em um sistema que foi mais um 4-4-2 que o habitual 4-2-3-1.

Como o Grêmio se posicionou contra o Fortaleza:

Grêmio teve Alysson formando dupla de ataque com Braithwaite. TacticalPad / Reprodução

Grêmio no 4-2-3-1 contra o Alianza Lima

Contra o Alianza, Alysson jogou aberto com Riquelme como um meia por dentro e não segundo atacante. TacticalPad / Reprodução

Com Alysson por dentro, o Grêmio ganhou uma maior capacidade de atacar a última linha do Fortaleza, o que foi fundamental nos dois lances que geraram os pênaltis da vitória. No primeiro, Braithwaite recua e lança Olivera em velocidade. O uruguaio correu acompanhado de Alysson, o que causou dúvida na marcação cearense. No segundo gol, o passe vem de Marlon direto para Alysson também se aproveitando de um movimento de Braithwaite que gerou dúvida na marcação.

— Entendia que o Alysson estava ficando muito no flanco e queria um jogador por dentro que se juntasse mais. Fizemos com os dois porque Riquelme fez de fora para dentro. A bola do segundo gol deixa bem claro. Podemos avançar nisso. Acho que o caminho é esse para tirar o melhor de cada um. São jogadores que definem bem, Braith conseguiu ter uma parceria mais próxima e cresceu. É o que a gente quer — declarou Mano Menezes após o jogo com o Fortaleza.

Encaixe de Roger Guedes

A formação no 4-4-2 tendo um segundo atacante ao lado de Braithwaite favorece para o encaixe de Roger Guedes. Isso porque o jogador pretendido pelo Grêmio iniciou a carreira como extrema pelo lado esquerdo, mas encontrou o melhor rendimento atuando mais pela faixa central.

Nos tempos de Corinthians, o posicionamento de Roger Guedes foi debate exatamente porque o técnico português Vitor Pereira entendia que ele não podia fazer o vai e vem pelo lado esquerdo e chegou a escalá-lo como centroavante. Favorece, porém, a Roger Guedes ter um centroavante ao seu lado pela faixa central. Não por acaso formou boa dupla com Yuri Alberto no Corinthians.