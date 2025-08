Jogadores do Grêmio fazem "pressão" por acerto com Roger Guedes; saiba como está o negócio

Roger Guedes deseja deixar o Al-Rayyan para defender o Grêmio Al Rayyan / Divulgação

O Grêmio tem fortes aliados dentro do vestiário na negociação com o atacante Roger Guedes, 28 anos, do Al-Rayann. Ex-companheiros do atleta no Criciúma, entre 2015 e 2016, o lateral Marlon e o volante Dodi mantêm conversas com o alvo tricolor sobre as tratativas.

Em entrevista após a vitória sobre o Fortaleza, nesta terça (29), o defensor admitiu que faz uma certa "pressão" para o jogador atuar na Arena.

– A gente sabe que muitas coisas estão acontecendo nos bastidores. Estamos esperançosos. Já mandei mensagem para ele largar para vir ajudar a gente, já ganhou bastante dinheiro. Ele é um torcedor muito assíduo do Grêmio, a família dele é muito gremista. Não tenho dúvida que ele está fazendo esforço para que as coisas se concretizem, esperamos que tenha o acerto final. Este tipo de jogador eleva o patamar do clube. A gente tem colocado uma "pressãozinha" para ele vir. Claro que é uma situação complexa. Mas ele tá fazendo a parte dele – destacou Marlon.

O lateral disse manter conversas diárias com Roger Guedes e manifestou esperança em reeditar a parceria com o atacante. Agora, porém, com a camisa do Grêmio.

– Falo com o Roger todos os dias, praticamente. A gente tem uma amizade muito grande, de muitos anos. Somos vizinhos de condomínio em Criciúma, fomos criados juntos. No Criciúma jogava eu, ele e o Dodi no flanco esquerdo. Quem sabe aqui no Grêmio isso se concretize – acrescentou.

Já o volante Dodi, também ex-parceiro de Marlon e Roger Guedes no Criciúma, foi mais um que relatou conversar com o atleta do Al-Rayyan.

– Na brincadeira, na brincadeira. A gente sempre manda, né? Mas estamos esperando.Não estamos na espera Aí quem sabe ele venha torcendo muito para que dê certo. Eu conheço ele já faz um tempo, é um grande jogador e se vier, vai ajudar muito – afirmou.

Com um empréstimo feito empresários Marcelo Marques e Celso Rigo, o Grêmio apresentou ao Al-Rayyan uma proposta de 10 milhões de euros por Roger Guedes. Contudo, os árabes inicialmente exigiram 20 milhões de euros, o que inviabilizaria o negócio.

O Tricolor melhorou a oferta e aguarda uma resposta. Contudo, a direção gremista já recebeu uma sinalização de que os árabes devem mais uma vez exigir valores acima da capacidade tricolor.

As conversas seguem em andamento e o Grêmio deve seguir tentando ao longo das próximas semanas convencer o clube do Catar a baixar a pedida de forma mais significativa.