Impedimento não marcado? CBF publica áudio do VAR no segundo gol do Cruzeiro sobre o Grêmio; veja vídeo

Nesta segunda-feir (14), a CBF divulgou o áudio do lance analisado pelo VAR, comandado por Thiago Duarte Peixoto (SP). No vídeo, é possível observar que, para traçar as linhas, a arbitragem usa como referência o pé esquerdo do zagueiro gremista Wagner Leonardo e o quadril do cruzeirense Matheus Pereira.