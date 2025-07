Ideias distintas sobre categorias de base; o que pensam os pré-candidatos à presidência do Grêmio 

Candidatos responderam sobre planos para as categorias de base do clube. Lucas Uebel / Divulgação/Grêmio

Após as entrevistas com Paulo Caleffi, Sérgio Canozzi, Gladimir Chiele, Denis Abrahão e Marcelo Marques, Zero Hora apresenta um comparativo das propostas apresentadas pelos pré-candidatos à presidência do Grêmio.

Todos os candidatos deixaram claro que o tema base será tratado com prioridade caso vençam o pleito. Mas cada um apontou caminhos diferentes para buscar um melhor retorno do investimento na base durante a entrevista.

O que disseram os pré-candidatos:

Paulo Caleffi

"As categorias de base estarão subordinadas ao Departamento de Futebol profissional. Nenhum atleta da base será dispensado sem que se faça um requerimento ao departamento para que se faça uma análise final. Vamos reativar o futsal em uma área do Cristal, para a qual já temos investidor. É uma área também para captar jogadores, tornar uma modalidade olímpica, o que abre uma chance de Lei de Incentivo ao Esporte".

Sérgio Canozzi

"Acho que um time com uma divisão de base como a nossa não pode não ter três ou quatro jogadores no time titular. Agora, por exemplo, o Felipão deve estar subindo sete. Então, nós vamos ter ali 10 ou 11. No time titular tem de jogar quatro jogadores, não é possível. Jogadores da base são a alma ao Grêmio. Acho que o time tem que ter uma espinha dorsal: goleiro, zagueiro, meio-campista e centroavante".

Gladimir Chiele

"Nosso projeto é criar, em cada um dos municípios, uma escolinha em parceria com o poder público. O Grêmio é uma associação sem fins lucrativos que pode conveniar. Então nós teremos um programa não só para o clube, mas um programa social baseado no esporte. Se a gente tiver 100 crianças por município, em média, estamos falando de 30 mil crianças, 30 mil atletas".

Marcelo Marques

"A categoria de base é uma das nossas 'SAFs'. É uma mina de ouro para o clube. Não só com dinheiro de venda de jogador, mas também para trazer ao time principal, para ter rendimento dentro de campo. Cada R$ 1 investido na base dá R$ 4 de retorno. É muita coisa. Então, se o Grêmio investe em torno de R$ 30 milhões por ano na base, por que a gente não investe R$ 40 milhões, R$ 50 milhões, R$ 60 milhões?"

Denis Abrahão

"A minha grande SAF será a categoria de base. Essa é a nossa galinha dos ovos de ouro. Eu vou adiantar uma coisa para vocês aqui. No organograma do Grêmio vai ter um vice-presidente de futebol amador. Da escola até se profissionalizar".

Como foi o calendário de entrevistas: