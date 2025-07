Guerra exalta iniciativa de Marcelo Marques para compra da Arena do Grêmio, mas pede cautela: "Só será feito por quem tem a caneta na mão"

Poucas coisas ocupam tanto o tempo do presidente do Grêmio quanto a questão Arena. E nas últimas semanas, o tema também virou pauta prioritária na campanha dos pré-candidatos à presidência do clube. Em entrevista exclusiva para GZH, Alberto Guerra confirmou os contatos com Marcelo Marques, um dos candidatos ao pleito de novembro, e falou que está otimista de que a situação será resolvida.

Guerra diz que, apesar da confiança em desfecho positivo na investida do empresário, é preciso ter cautela. O dirigente confirma que teve reunião com Marcelo e seus advogados, mas alerta que é necessário resolver uma série de questões além da parte financeira da negociação.

Alertas foram feitos por Guerra ao pré-candidato e companheiros durante o encontro com a direção. E mesmo que a situação tenha o acordo entre as partes, ainda será preciso percorrer os trâmites internos do clube.

Confira a entrevista com Alberto Guerra

A Arena entrou para o debate político e virou pauta de campanha. Como o Grêmio trabalha para resolver essa questão e observa os movimentos que estão acontecendo?

O Grêmio está no controle da situação. Encaramos como gestores do clube, não como promessa. Isso nos faz tomar medidas esperadas de um gestor, de quem está na nossa posição. O tema Arena é crucial para o Grêmio. Tentamos resolver desde o primeiro dia. Achamos que a compra da gestão coloca o clube em outro patamar, ajuda muito. Mas também melhora a questão da receita. Não é um tema tão simples quanto parecem fazer. É claro que em uma negociação tem a liquidez. No caso do Marcelo, conversamos com ele. Tem que, minimamente, coordenar os atos da vontade dele de doar o dinheiro para a compra e resolver o problema. Com os atos que fazemos diariamente aqui, que somos obrigados a tomar medidas. Somos responsáveis pela gestão do clube. Conversamos com o Marcelo para coordenar esses atos. Não é uma questão só de dinheiro.

Tem como sair essa negociação sem o envolvimento da atual gestão?

De forma alguma. Estamos falando do Grêmio. O Grêmio não é meu, não é de ninguém. Pertence aos seus 10 milhões de torcedores. Temos de ser cautelosos com os atos que tomamos aqui, para que isso não seja revertido lá na frente e cause um grande prejuízo ao clube. Nos cercamos, como governança de Conselho de Administração, para evitar danos. Primeiro, em um assunto como esse, temos que chamar as comissões do Conselho Deliberativo para estudarem o caso. Passando pela aprovação das comissões, convocamos uma reunião do Conselho para aprovar qualquer assunto a ver com a Arena. Vamos além. Existem uma série de ações judiciais, que precisariam das homologações de acordo. E isso só será feito por quem tem a caneta na mão. No caso da gestão, o proprietário da Arena é a Karagounis e a OAS 26. Teremos de pedir a assinatura deles na venda da gestão, questão de resguardo. A Arena é controlada pela Metha. Talvez fosse importante passar por quem gere a recuperação judicial também. Dinheiro é importante e liquidez é fundamental para resolver o negócio. Entendo a vontade do Marcelo, mas há outros passos muito importantes a serem dados e respeitados para que o negócio não se transforme em outro problema para o Grêmio.

Alberto Guerra falou sobre andamento das conversas para a compra da Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

Essa conversa que aconteceu entre a direção e o pré-candidato Marcelo Marques alinhou como serão os esforços a partir de agora?

Eu diria que nós estamos acompanhando, não é? Porque essa foi uma iniciativa do próprio Marcelo enquanto pré-candidato, não é? E que, obviamente, nós aqui como gestão e gremistas que somos todos, a gente quer a solução desse problema. Se ele puder ajudar, bem-vindo seja, mas nos resguardando de que pode não dar certo, como já não deu várias vezes, desde o Fábio Koff, com o Romildo Bolzan e, inclusive, conosco aqui. Então, a gente está resguardando os interesses do clube.

Esse ambiente político auxilia ou prejudica na questão do dia-a-dia do Grêmio com a Arena?

Não quero entrar em temas políticos, a gente está aqui muito focado no Grêmio, mas não tem como negar que não auxilia. Se prejudica, deixa pra cada um avaliar, mas não auxilia. Então, a gente, muito embora agora já estejamos mais alinhados com o Marcelo, chamamos essa conversa por entendermos ser importante, para que ele entenda tudo aquilo que a gente faz diariamente, as medidas que a gente toma. E que pode ser que em algum momento elas conflitem. Eles têm que entender, a gente levou aqui, para cada movimento que a gente faz, a gente tem um impacto político tremendo. Nós que estamos mergulhados aqui, podemos deixar passar uma coisa. Imagina quem não conhece ainda todo o processo como nós conhecemos. Então a gente achou por bem alinhar minimamente para que as coisas possam dar certo ali na frente.

O senhor entende que movimentos recentes da sua gestão, como a compra de parte da dívida e ações judiciais, foram importantes para que a negociação esteja neste estágio?

Eu não tenho dúvida de que a chance para agora negociar a compra com a liquidez se deu muito em função do trabalho feito ao longo dessa gestão e também um pouco das outras, que foram apertando e exigindo os nossos direitos, colocando dessa forma. Então claro que isso, a gente compensar a cessão onerosa e exigir determinadas situações contratuais, coloca numa situação desconfortável e pode trazer um benefício numa negociação para quem tem essa liquidez. Eu vejo que muito dessa situação atual passa porque a gente tem, quando possível, feito aquilo que se espera de um gestor no meu lugar aqui. Eu não tenho outra escolha se não fazer as medidas que a gente tomou com a governança, com a obrigação, com as leis que estão aí e que modificam a toda hora. O Conselho de Administração tem obrigação de zelar pelo patrimônio do clube, se não eu posso ser cobrado quando saio daqui, então eu não posso me furtar de tomar determinadas medidas. É isso que é importante todos entenderem, inclusive até se a gente diz para o pessoal da Arena que não estamos conseguindo na via negocial, na notificação ou conversão, determinadas situações não estão sendo respeitadas. É uma obrigação minha como presidente do clube, como presidente do Conselho de Administração, todos, tomar as medidas legais que a gente tomou e vamos continuar tomando até o último dia que nós estivermos aqui.

Além da negociação feita por Marcelo Marques, existem outros movimentos feitos pela direção. Existe algo sendo feito pelo clube?

A Arena é do Grêmio. Será do Grêmio. É questão de tempo. Por contrato, é irrevogável e irretratável. Essa propriedade aqui será do Grêmio. Podemos antecipar essa questão. A forma que estamos tomando essas medidas são não negociais. Sempre estivemos abertos a isso. Mas chegou a um ponto que precisamos encaminhar alguns assuntos de forma judicial. Nos compete isso como gestores do clube, responsáveis por esse patrimônio. Qualquer passo mal dado ali na frente, pode causar um enorme prejuízo ao clube. Por isso precisa passar por todos esses entes que comentei. Para que seja um negócio seguro, ou que, no mínimo, todos entendam que seria seguro no momento.