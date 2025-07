Guerra diz que aguardará para decidir sobre concorrer à reeleição ou não no Grêmio

— A gente entende que não é esse o momento. Temos que estar focados no Grêmio, na Arena e no futebol. A gestão está focada em tocar o Grêmio da mesma forma responsável que a gente faz desde o primeiro dia . No momento oportuno, após as eleições para o conselho deliberativo, aí sim a gente pode pensar se teremos ou não candidato da gestão — afirmou Guerra.

— Se me preocupasse com as críticas, não tinha entrado no futebol. Passei pelo departamento de futebol em momentos ruins. Que assumimos com o time na parte de baixo da tabela e escapamos. Me concentro em trabalhar pelo clube, fazer o melhor que podemos. Terá o momento de encarar algumas críticas. Tenho a responsabilidade de guiar o clube neste momento histórico que o futebol brasileiro passa. Se compararmos todos os setores do clube, da forma que pegamos e como está hoje, vejo crescimento. O resultado de campo poderia ser melhor. Poderia. Mas uma coisa é o time e outra é o clube. Penso o Grêmio para 50 anos. Por isso tomamos decisões, inclusive, que poderiam nos beneficiar momentaneamente nessa gestão, mas complicar o clube. Como foi a questão da venda dos direitos. Não me preocupo com as críticas. Sigo fazendo o trabalho. A história contará quem é quem — disse.